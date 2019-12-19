الامارات | منصور بن محمد يحضر العرس الجماعي لموظفي «الموانئ والجمارك» و«إقامة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يحضر العرس الجماعي لموظفي «الموانئ والجمارك» و«إقامة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ظهر أمس، العرس الجماعي لموظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لنحو 196 عريساً من الجهتين، تحت شعار: «إمارات التسامح» مواكبة لعام التسامح، والذي يقام للمرة الثامنة على التوالي، والسادسة بالمشاركة مع «إقامة دبي»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمصافحة العرسان، والتقطت الصور التذكارية لسموه معهم وبارك لهم ولأسرهم، وتمنى للجميع حياة سعيدة ومستقرة. من جهتهم، عبر العرسان عن فرحتهم في هذا اليوم، وتوجهوا بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه لهذه المناسبة.

يأتي الاحتفال هذا العام الذي يحمل شعار «إمارات التسامح»، للتأكيد على قيم التسامح والتآخي بين البشر والتي تعد من مقومات ديننا الحنيف وأصل المودة بين الأسر، وكون التسامح سمة أساسية من سمات المجتمع الإماراتي، والذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال تعزيز قيم التسامح والسلام، في جميع المبادرات التي تدعمها الدولة على الصعيد المحلي والعالمي، إذ أصبح التسامح جزءاً من إرث دولة الإمارات، وتسعى إلى ترسيخه لتكون قدوة ونموذجاً عالمياً يحتذى في هذا الجانب.

وانطلقت الاحتفالية في أجواء مفعمة بالسعادة لأسر جديدة هم لبنة المجتمع ومستقبله القادم، حيث شهد تنظيم «إمارات التسامح» تكثيف الجهود والتنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة، للوصول إلى أبهى صورة للعرس، وإسعاد جميع الموظفين المشاركين.

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وهنأ مدير عام جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، العرسان الجدد، متمنياً لهم حياة أسرية تسودها المودة والرحمة، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل متماسكة بقيمها الراسخة في عالم متسارع، وسيظل محور الأسرة جزءاً رصيناً في سياستها، مشيراً إلى أن سمات الأسرة الإماراتية وقيمها تتوافق مع جميع التحولات العالمية، معززة وجودها على الصعيد العالمي لتصبح قيمنا الإماراتية عابرة للقارات ومؤثرة عالمياً في جميع المستويات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، أنه في العام السادس على التوالي، نحصد ثمار تعاوننا مع جمارك دبي، من خلال توحيد الجهود وتكاملها، تحقيقاً لاستراتيجية القيادة الرشيدة في ترجمة السعادة على شكل مبادرات وفعاليات تدعم الواجب الوطني، وإقامة دبي تحرص على توفير كل سبل الراحة لموظفيها، ومساعدتهم في بناء حياتهم الأسرية ومشاركتهم فرحتهم مع إخوانهم من جمارك دبي في عرس جماعي مشترك، الأمر الذي يسهم في تخفيف أعباء الزواج عنهم، بما يصب ذلك في مصلحة المجتمع الإماراتي.

وأضاف أن عدد المشاركين من إقامة دبي في العرس الجماعي، العام الماضي، قد بلغ 76 موظفاً وموظفة، في حين وصل عدد المشاركين هذا العام إلى 133 موظفاً وموظفة، من بينهم موظف من فئة أصحاب الهمم.

وثمن المري جهود جمارك دبي، لتعاونها المستمر في الإسهام بفاعلية لتحقيق معاني التكافل الاجتماعي، من خلال تنظيم هذه المبادرة المجتمعية، التي تسهم بشكل رئيس في تحقيق سعادة الموظفين.

وفي الختام، أعرب العرسان عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على رعايتها الكريمة لهذه الاحتفالية، ومشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، حيث شهدت الاحتفالية مشاركة فرق العيالة، وتقديم فقرات الأغاني والأهازيج الشعبية، واتسمت ترتيبات العرس بالبساطة وعدم المبالغة في تكاليفها، واعتماد التصميم على شكل المجلس العربي بما يوحي بالعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع الإماراتي.