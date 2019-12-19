الامارات | أفراح الشامسي والعزيزي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عبدالله سعيد حمد الشامسي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سالم علي راشد العزيزي، وذلك في صالة الظاهر بمدينة العين. حضر الحفل عدد من أعيان القبائل، وكبار الشخصيات، وحشد من المهنئين والأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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