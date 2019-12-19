الامارات | أفراح المنصوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد علي المنصوري حفلاً، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة عامر حمد المنصوري. حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس المرخانية بالعين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والضباط، ولفيف من الأهل والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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