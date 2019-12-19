الامارات | الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» يصل إلى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» يصل إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، يحط الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» لمخرجه أمجد أبوالعلاء، في دبي، وتحديداً في سينما عقيل التي ستعرض العمل لأسبوعين، بداية من الثالث من يناير المقبل.

ويعد العمل أول فيلم روائي منذ 20 عاماً في السودان. كما ستستضيف سينما عقيل حلقة مناقشة مع المخرج أمجد أبوالعلاء، والسيناريست يوسف إبراهيم، والتي سيديرها الإعلامي إبراهيم استادي.

يشار إلى أن الفيلم شارك في العديد في المهرجانات العالمية.

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يناير المقبل تبدأ عروض

الفيلم في سينما عقيل.