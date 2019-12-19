الامارات | «إلى هنا» لديانا حداد تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتربت أغنية الفنانة ديانا حداد «إلى هنا» من حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر حسابات النجمة في مواقع التواصل الاجتماعي. وأعربت ديانا عن سعادتها بهذا النجاح، الذي سجله حب الجمهور ومتابعته المستمرة. وعن جديدها الذي بات في مراحله الأخيرة، أشارت إلى أنها ستضع، خلال أيام قليلة، صوتها على أغنية جديدة من اللون البدوي اللبناني، بعد الانتهاء من عملية تنفيذها وتسجيلها وتوزيعها موسيقياً ما بين استوديوهات بيروت ودبي، إذ تحمل الأغنية كلمات مؤثرة ولحناً مميزاً سيرى النور قريباً، على حد تعبير الفنانة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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