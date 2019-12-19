الامارات | النوافير الراقصة تنطلق اليوم في «ياس»

شكرا لقرائتكم خبر عن النوافير الراقصة تنطلق اليوم في «ياس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب موسم الأعياد الشتوية، تستعد وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية في ياس مول لاستضافة العروض الترفيهية المباشرة لمدة ستة أيام، خلال عطلتي الأسبوع الجاري والمقبل.

وتتضمن العروض الترفيهية عرض النوافير الراقصة مع الأضواء، والتي ستنطلق اليوم.

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يأتي العرض مكملاً لباقة التجارب التي يحظى بها المتسوّقون وعشاق المغامرات في ياس مول، ومن بينها تجربة «كلايم» أبوظبي أكبر نفق هوائي للقفز الحر الذي افتتح أخيراً، وحضور مهرجان الشتاء في عالم فيراري، أو التنزه في أرجاء وجهة «ذا فاونتنز الترفيهية»، التي تضم 14 منفذاً مميزاً.

وتقع وجهة «ذا فاونتنز الترفيهية» بين ياس مول وعالم فيراري، وتحفل بالنكهات العالمية التي تهدف إلى إرضاء مختلف الأذواق والأعمار.