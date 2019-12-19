تعرف علي 5 طرق لتكبير العينين

سواءً تودين منح عينيك شكلاً أكبر، أو تريدين إخفاء شكلهما الشاحب لتبدي مستيقظة أكثر، فإن الطريقة لتحقيق كلا الحالتين أسهل ما تتخيلين. بدءاً من استخدام البرونزر على الجفنين إلى استخدام معزز الإشراقة أو الهايلايتر على عينيك، تعرفي على طرق تكبير العيون بالمكياج السهلة والبسيطة التي تجعل عينيك تبدوان أكثر جاذبية وجمالاً.

استخدمي الكونسيلر بذكاء

إذا كنت تملكين عينين صغيرتين فبإمكانك الاعتماد على الكونسيلر لتوزيعه على المنطقة المحيطة بهما. يعمل الكونسيلر على منح العينين شكلاً أكبر وأكثر إشراقة خاصة إذا استخدمت كونسيلر يحتوي جزيئات تعكس الضور مثل كونسيلر Éclat Lumière Highlighter Face Pen من Chanel.



اعتمدي على مقوس الرموش

يستطيع مقوس الرموش وخلال ثوان معدودة أن يمنحك رموشاً جذابة وعيوناً كبيرة. امنحي رموشك شكلاً مميزاً قبل أن تضعي الماسكارا وبذلك تحصلين على عيون بفتحة أكبر، حيث يعمل مقوس الرموش على تقويس رموشك للخارج بعيداً عن فتحة العين مما يزيل ظلال الرموش عنها ويجعلها تبدو أكبر.

ارسمي محدد العيون بشكل صحيح

إذا كنت ممن يرسمن محدد العيون بشكل يحيط بالعين بشكل كامل فعليك التوقف عن القيام بذلك، فهذه الطريقة تجعل العينين مغلقتين وتبدوان أصغر بكثير، خاصةً إذا كنت ترسمين الكحل على الجفن السفلي داخل العين. الطريقة الصحيحة هي باستخدام لون أبيض أو كريمي على الجفن السفلي ومن ثم بإمكانك اعتماد لون أغمق تحت الجفن لتحديد شكله. ستلاحظين أن هذه الطريقة تمنح عينيك شكلاً أوسع وأكبر مباشرة.



جربي البرونزر

لمنح عينيك شكلاً أكثر جاذبية ننصحك باستخدام فرشاة المزج لتوزيع ظلال عينين باللون البني الخالي من اللمعان على جفنيك، وحتى لا تضطري لحمل العديد من المستحضرات في حقيبتك يمكنك استخدام أي برونزر خالي من اللمعان لهذه المهمة وننصحك باستخدام برونزر Hoola من Benefit.

استخدمي الهايلايتر بسخاء

لا يمكننا أن ننكر الأثر الذي يتركه استخدام الهايلايتر على الوجه إذ يمنحه لمعاناً حيوياً وإشراقة جذابة، لكن ما لا تعرفينه هو أن بإمكانك الحصول على النتيجة نفسها باستخدام الهايلايتر لعينيك. استخدمي فرشاة ظلال العينين وضعي القليل من الهايلايتر أو ظل العينين الأبيض اللامع على زاوية العينين الداخلية للحصول على عينين أكبر مباشرة، كما ننصحك بوضع القليل على عظمتي الحاجبين وأعلى عظمتي الخدود وبذلك تمنحين كل منطقة العينين إشراقة جذابة تلفت الانتباه إلى عينيك الواسعتين الجذابتين.

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