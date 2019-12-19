9 إطلالات كادت أن تغطي على سحر الفساتين فأيها كانت الأجمل

إلى جانب الفساتين الفاخرة، شاهدنا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار العديد من إطلالات المكياج وتسريحات الشعر الرائعة والتي قد تصل إلى المرحلة التي تغطي فيها على جمال الفساتين. بين الألوان المشرقة إلى مكياج السموكي، شاهدي أجمل تسعة إطلالات مكياج وتسريحات شعر تألقت بها النجمات في حفل الأوسكار 2020

أليسون ويليامز

شاهدنا نجمة فيلم Get Out بإطلالة كلاسيكية على السجادة الحمراء مع تسريحة الشعر التموجات العريضة والتي بدت رائعة مع مكياج نيود ورموش طويلة لمزيد من الجاذبية.

مارغوت روبي

كانت مارغوت روبي تجسيداً لإشراقة الربيع مع فستانها باللون العاجي من تصميم Chanel ووجهها المشرق الحيوي. اعتمدت مارغوت على بعض أحمر الخدود وأحمر شفاه كريمي باللون الوردي والقليل من ظلال العينين باللون الفضي وبذلك أثبتت أن القليل له أثر كبير فعلاً.

زندايا

إدخال الجو الحيوي العفوي إلى السجادة الحمراء هو دائماً مهمة زندايا. نسقت زندايا تسريحة الكعكة بشعر مشدود مثالي مع مكياج سموكي جذاب ليتناسب مع فستانها بالتصميم الإغريقي بتوقيع Giambattista Valli والنتيجة كانت إطلالة ساحرة تخطف الأنظار.

سامارا ويفينغ

بدت سامارا ساحرة على السجادة الحمراء مع مزيج من ألوان الوردي والذهب الوردي. اختارت سامارا رفعة شعر بخصلات ناعمة تنسدل على وجهها مع مكياج كريمي وظلال عينين باللون الوردي وأحمر شفاه بلون التوت. إطلالة مثالية لا تشوبها شائبة.

إيما ستون

اختارت إيما ستون أيضاً المكياج الوردي اللون بمساعدة خبيرة تجميل النجوم ريتشيل غودوين التي استخدمت أحمر الخدود الجديد Wanted Blush من NARS لمنح خدودها شكلاً حيوياً. للعينين ركزت غودوين على اللون الوردي المعدني مع محدد عينين باللون الأزرق لإبراز جمال العينين.

ساندرا بولوك

تعود ساندرا بولوك لتثبت مكانتها من جديد مع فستان أنيق باللون الأسود والذهبي من تصميم Louis Vuitton. اختارت ساندرا تسريحة الشعر المستقيمة ومكياج سموكي درامي مع لمسة من اللون الذهبي البراق.

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جينيفر لورانس

يمارس خبير تجميل النجمات هانغ فانغو سحره ويمنح جينيفر إطلالة ساحرة ويكسر القواعد من خلال الجمع بين مكياج عينين سموكي مع محدد عينين عريض وأحمر شفاه باللون البرتقالي الصارخ، وجاءت تسريحة التموجات بمثابة اللمسة الأخيرة لإطلالة رائعة.

سلمى حايك

فستان Gucci رائع، تسريحة شعر الضفائر، أحمر شفاه بلون بنفسجي ملفت وعيون محددة بشكل جذاب، بذلك أثبتت النجمة ذات الأصول العربية أنها لا تخاف تجربة الأفكار الجريئة.

زوي دويتش

كانت زوي حديث الجميع وذلك بسبب فستانها الصديق للبيئة والذي يحمل توقيع المبدع Elie Saab. لكن إلى جانب فستانها تألقت زوي بمكياج لفت الأنظار حيث جمعت بين ظلال عينين وأحمر شفاه بلون التوت مع تسريحة شعر بتموجات ناعمة لتكون الأناقة عنوان إطلالتها.

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