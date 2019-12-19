بليك لايفلي تنتعل كعب لوبوتان المُثير للجدل

بما أن الممثلة بليك ليفلي تعتبر كريستيان لوبوتان أحد أقرب أصدقائها، فليس من المستغرب أن تغوص في أعماق أرشيف العلامة التجارية من حين لآخر، وهذا بالضبط ما فعلته ليلة السبت الماضي في نيويورك، أثناء حضورها عرض فيلم "عودة ماري بوبينز".

ارتدت النّجمة الشقراء فستانًا بأطراف غير متماثلة بالأسود و الفضي من مونسي، وانتعلت في قدميها كعب كاليبسو من كريستيان لوبوتان ، والذي كان جزءًا من تعاون بين 3.1 فيليب ليم وجوناثان سوندرز.

وبذلك تكون قد مرت 10 سنوات على طرح الحذاء، ففي ذلك الوقت، شوهدت فيكتوريا بيكهام وهي ترتدي الحذاء مع بنطلون جينز ضيق، وارتدته كريستينا أغيليرا في ليلة رأس السنة في اليوم الأخير

لكن ما الذي يجعل هذا الكعب المخملي المتدرج الألوان مثيرا للجدل

أولا يأتي الحذاء بكعب مرتفع جدًا وبذلك فإنه غير مريح، بالإضافة إلى ذلك، هذا الحذاء مكلف جدًا، فالنسخة التي ارتدتها بيكهام والتي تم تزيينها ببلورات سواروفسكي، بلغ سعرها 3600 دولار، ومن المرجح أن تبلغ قيمة الإصدار الأصلي 1500 دولار، وهذا السعر مرتفع جدًا بالنظر إلى أن هذا الحذاء تم إصداره منذ عقد من الزمن.

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وقد اختفت كعوب Calypso منذ فترة طويلة من مخازن متاجر البيع بالتجزئة، ولكن هناك الكثير من أحذية كريستيان لوبوتان المميزة المتاحة للشراء في السوق بأسعار أقل.

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