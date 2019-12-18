ابنة الفنانة انتصار تتحدث عن مشاهد الإغراء: "لما أكبر هقرر"

أعربت شاهيستا ابنة الفنانة انتصار، عن إعجابها من طريقة والدتها معها، وتركها على حريتها وتفعل كما تريد، مشيرة إلى رفضها لمشاهد الإغراء وهي في هذه السن، لافتة إلى أنها من الممكن أن تغير رأيها عندما تكبر، حال عرض عليها التمثيل في مشهد يحتوي على قبلة.

وكان وجه الإعلامي محمد الغيطي، رسالة إليها قائلًا: "ماما معندهاش مانع لما تمثلي إنك تتباسي في المشهد"، فيما طالب الإعلامي، انتصار بعدم النظر لابنتها خلال الإجابة على هذا السؤال.

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وردت "شاهيستا"، خلال حوارها في برنامج "كلام مع الغيطي"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم": "أنا في سني ده مش هوافق، بس لما أكبر ممكن أغير رأيي، بس عاجبني في ماما أنها سيباني منفتحة أعمل اللي أنا عوزاه".

وأكدت أنها لم ترى أي مشهد إغراء لوالدتها طوال فترة عملها بمجال الفن، ولم يذكر لها أي من صديقاتها، عن أن والدتها قامت بأعمال إغراء، فردت الفنانة انتصار: "أنا اصلا معملتش أي مشهد إغراء قبل كدة".