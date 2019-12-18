منها القرفة والثوم.. أطعمة تحميكي من سكري الحمل

أكدت نتائج دراسة سويدية من جامعة لوند بان، أن سكري الحمل يستمر لدى بعض السيدات بعد الولادة، ويؤثر سكر الحمل على وظائف الخلايا، حال استمراره فترة طويلة.

ويساعد تناول بعض الأطعمة على الوقاية من سكري الحمل، ومن هذه الأطعمة كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".

حبوب وخبز ودقيق الشعير

من الكربوهيدرات التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم.

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الثوم

من الأطعمة التي تحسن تدفق الدورة الدموية، وتقلل نسبة السكر بالدم.

زيت الزيتون

ينصح باستخدامه في كل الأطعمة، حيث يساعد على ضبط سكر الحمل.

قرفة

تناولي نصف ملعقة قرفة يومياً. يمكنك إضافتها إلى الأطعمة أو المشروبات.

زيادة الألياف الغذائية

عن طريق زيادة حصة الخضروات والبقول مقابل تقليل الكربوهيدرات.