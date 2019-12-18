صور.. بعد زواج شقيقتها.. ملك قورة بفستان الزفاف

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بدأت فعاليات إنترناشونال فاشون أورد، داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، لعروض الأزياء لموضة 2020، بحضور نجوم الفن والموضة والمجتمع.
وعرضت مصممة الأزياء سماح مهران، مجموعة جديدة من فساتين السواريه، التي تميزت بالألوان المتنوعة والأقمشة الشفافة، المطعمة بالفصوص اللامعة.
واعتمدت التصميمات، على فتحات هوليود الشهيرة الكاشفة للساق، وفتحات الظهر.
وجاءت أغلب التصميمات، مزودة بالريش أو الكرانيش.
وتألقت الفنانة الشابة، ملك قورة في نهاية العرض، بفستان الزفاف الأبيض، الذي جاء منفوش للغاية، وله ذيل طويل وعريض، مع طرحة كم الجوبير الشفاف المطرز.
وحيتها الفنانة عبير منير، والدتها التي تواجدت ضمن الحضور.
الجدير بالذكر، أن شقيقة ملك، الفنانة الشابة مريم قورة، تزوجت منذ أشهر قريبة في حفل زفاف ضخم.
وانطلقت اليوم، فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أورد، في احتفالية كبرى، قدمتها الاعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك بحضور الفنانة نيرمين الفقي، ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.
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