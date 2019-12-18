"القومي للمرأة" ينظم ورشة تطريز "سيوي" في مطروح

نظم مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع السفارة الصينية وجهاز تنمية المشروعات وفرع المجلس في واحة سيوة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، فاعليات ورشة عمل تطوير التطريز السيوي من خلال إدخاله بألوانه المعروفة على الجلد الطبيعي.

في إطار سعي المجلس القومي للمرأة إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلها لإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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استهدفت الورشة 20 متدربة، من أجل رفع مهاراتهن وكفاءتهن لضمان نجاح تسويق المنتج ومساعدة المرأة على الدخول في مجال العمل الحر وتمكينهن اقتصاديا، حتى يصبحن أكثر فاعلية في المجتمع من خلال تقديم التدريب المناسب لهن حيث قامت بتدريب المتدربات كلًا من الدكتورة هيبي عزيز يوسف سركيس مدرس الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية جامعة المنيا ومروة محرم مصممة الأزياء.

يأتى ذلك استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع تطوير المرأة، وتمكينها اقتصاديًا.