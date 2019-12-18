خبير علاقات أسرية: عدم المشكلات يعرض الحياة الأسرية للدمار

قال ياسر غلاب، خبير العلاقات الأسرية، إن الحياة الزوجية الخالية من أي مشكلات بين الزوج والزوجة، تُعد أكثر حياة معرضة للدمار، مؤكدا أن التشاجر بين الزوج والزوجة، والخلافات تُعد لغة تواصل: "الخناقة عبارة عن تواصل محمل بالمشاعر"، على حد قوله.

وأضاف "غلاب"، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، أن الخلاف بين الزوجين، قد يكون هدية من أجل التواصل، مستطردًا: "الزوج والزوجة متربيين بشكل مختلف، الزوج طلع لقى باباه بيعمل حاجة، وهي باباها بيعمل حاجة تانية، وده له أسلوب والتاني له أسلوب".

Advertisements

وأشار إلى أن ممكن كلمة تُسبب مشاكل أسرية مثل كلمة "يا واد"، حيث إن البعض يعتبرها تدل على قوة الصداقة، والبعض الآخر يعتبرها استهزاء بالشخص، مضيفًا: "الحياة الزوجية عاملة زي كوباية مياه على طرابيزة، والكوباية بتتهزهز، أحنا بنجري نمسك الكوباية خايفين لتقع، وننسى أصلا أن رجل الطرابيزة عاوزه تتصلح".

وتابع: "فيه واحد صاحبي سعودي عمل فيا موقف ظريف، قولتله بضحك كده أنت خبيث، طلعت الكلمة دي عندهم معناها وحش أوي فزعل مني جدا، فكل واحد متربي على طريقة وعادات وتقاليد وألفاظ معينة".