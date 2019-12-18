زيت السمسم الجرعة السحرية لشعر أجمل

إلى جانب النكهة المميزة التي يمنحها للأطعمة، يتمتع زيت السمسم بالعديد من الفوائد الخاصة للعناية بالجمال والتي يتفوق بها على غيره من أنواع الزيوت. يحتوي زيت السمسم في تركيبته على فيتامين E وفيتامين B المركب والكثير من المعادن مثل المغنيزيوم والكالسيوم والفوسفور، إلى جانب غناه بالبروتينات التي تجعله بمثابة دواء خاص تقدمينه لشعرك ليقويه من الجذور ويمنح بصيلة الشعر الغذاء والدعم لتصبح أقوى وبالتالي تتمتعين بشعر جذاب وصحي.

هل أثار هذا الأمر إعجابك؟ نؤكد لك بأنك لم تعرفي شيئاً بعد، لذلك تابعي القراءة وتعرفي على فوائد زيت السمسم الخاصة التي تجعله الجرعة السحرية التي تمنحك الشعر الذي تحلمين به.

1

يحميك من الشيب المبكر

إذا كنت لا تزالين في العشرينات من العمر، ويزعجك وجود الشعر الأبيض بين خصلات شعرك، فإن ما تحتاجينه هو عمل مساج بزيت السمسم لقشرة الرأس بشكل يومي، لأنه يعالج الشيب المبكر ويعزز لون الشعر الطبيعي ويحافظ عليه.

2

يعزز نمو الشعر

من فوائد زيت السمسم أنه ينشط الدورة الدموية في قشرة الرأس وذلك لأنه يتغلغل بسرعة وسهولة في خلايا قشرة الرأس ليحفز بصيلات الشعر على إنتاج الشعر الجديد الصحي ويسهم في تطويل الشعر. حتى إذا كنت تعانين من الشعر المتضرر بالمستحضرات ومركباتها الكيميائية فلا داعي للقلق فإن زيت السمسم قادر على علاج بصيلات الشعر ليعيد إليها صحتها وقوتها من جديد.

3

يحمي الشعر من أضرار الشمس

يعمل زيت السمسم بمثابة واقي شمسي طبيعي، وتطبيق زيت السمسم على الشعر يجعله بمثابة درع يحيط بالشعر ليحميه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بصحته وتسبب جفافه وتكسره.

يخلصك من قشرة الرأس

قومي بعمل مساج خفيف لقشرة الرأس برؤوس الأصابع باستخدام زيت السمسم قبل النوم، واتركي الزيت على شعرك طول الليل ليقوم بمفعوله السحري في ترطيب جلدة الرأس وعلاج القشرة. وفي الصباح اغسلي شعرك بالشكل الطبيعي. كرري هذا العلاج كل ليلة لمدة شهر كامل، ولن تعاني من القشرة مجدداً.

5

يعالج جفاف الشعر

هل مللت من تجربة أنواع الشامبو المختلفة التي تعدك بعلاج جفاف شعرك؟ يمكنك الاستفادة من فوائد زيت السمسم الرائعة وتجربة هذه الخلطة البسيطة. امزجي ملعقة من كل من زيت السمسم وعصير الليمون والعسل، ثم افركي بها قشرة الرأس بشكل دائري ثم مرري الخليط على كامل الشعر. اتركي الخليط على شعرك طول الليل واغسليه في الصباح بشكل عادي. مع هذه الخلطة لن تكوني بحاجة إلى تجربة المزيد من العلاجات الكيميائية.

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6

يحميك من تساقط الشعر الناتج عن التوتر

يعتبر التوتر والضغط النفسي أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر. ومن خلال الخواص المبردة التي يتمتع بها زيت السمسم فإن عمل مساج للرأس بهذا الزيت الرائع سيخفف من توترك ويشعرك بالهدوء وبالتالي يحميك من تساقط الشعر الناتج عن التوتر.

يمنح الشعر لمعاناً مضاعفاً

بعد الانتهاء من تصفيف شعرك ضعي بين راحتي يديك قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت السمسم وامسحي بها منتصف الشعر حتى أطرافه. سيمنح الزيت شعرك لمعاناً جذاباً ويرطب نهايات الشعر المتقصفة.

8

مرطب طبيعي للشعر

ننصحك بتجربة هذه الطريقة للحصول على شعر طري وناعم بطريقة طبيعية وسهلة جداً. سخني بضع قطرات من زيت السمسم قليلاً، لكن انتبهي ألا تصبح ساخنة جداً فتحرقين أصابعك. أضيفي هذه القطرات إلى أي مستحضر ترطيب شعر تستخدمينه ثم وزعيه على الشعر بعد تنظيفه. غطي الشعر بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسليه بالشكل الطبيعي واستمتعي بالنتيجة.

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