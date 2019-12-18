الاكسسوار البسيط الذي تعشقه كل الأنيقات

القاهرة – لايف ستايل من المؤكد أن ربط وشاحٍ صغير حول رقبتك هو من صيحات الموضة التي لاقت رواجاً كبيراً وتستمر لتكون حيلة اكسسوار أنيقة ومميزة وتضفي لمسة عصرية لأي إطلالة. حيث أحدثت هذه الإطلالة التي باتت من أهم صيحات الاكسسوار، ضجةً بين الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة وأنيقات مواقع التواصل الاجتماعي. قلبي بين الصور وشاهدي أجمل إطلالات أنيقات انستقرام في الشرق الأوسط مرتديات وشاح الرقبة بأسلوب عصري لتستوحي منهن الأفكار وتضيفي هذا الاكسسوار الأنيق لإطلالاتك اليومية. قد يهمك ايضاً: تعرف على الاكسسوار المفضل للملكة رانيا العبدالله تعرفي علي كيفية تنظيف الاكسسوارات من السواد؟

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