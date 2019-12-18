للرجل العربي الأنيق.. أرقى حافظات النقود لعام 2020

من بين جميع الإكسسوارات التي تملكها، فإن حافظة النقود هي التي تستهلكها أكثر من غيرها. والغريب حين يتعلق الأمر بـ حافظات النقود هو أنها رغم كونها قطعة الإكسسوار التي يتم الاعتماد بكثرة ولكنها الأقل الذي «يتبجح» الرجال حولها. فقد تجد الرجل يستعرض ساعته أو نظاراته الشمسية ولكنه لن تجده يستعرض حافظة نقوده. ولكن حافظة النقود يمكنها أن تكشف الكثير عن الشخصية وعن المكانة الإجتماعية وعليه على كل رجل منحها الإهتمام الذي تستحقه.

كما أن الأناقة لا تتعلق فقط بالملابس بل بالإكسسوارات أيضاً، وإن كنت تملك حافظة نقود منتفخة تفسد شكل ملابسك فحينها مهما كنت قد أجدت تنسيق الملابس والألوان فلن تبدو بشكل جيد.

وبما ان الخيارات عديدة جداً فسنحاول تسهيل الامر عليك وتقديم إقتراحات بأفضل حافظات النقود للعام 2020.

أفضل حقائب الجلد الرياضية الرجالية

دنيهل

ألفرد دنهيل كان يعمل «كمتدرب» في مجال الجلود لخمسة عشر عاماً قبل أن يستلم عمل والده ويحوله إلى ماركة مشهورة حول العالم . حافظات النقود هذه هي نتيجة خبرة امتدت لـ ١٠٠ عام فهي تصنع يدوياً من جلد العجول ويتم معالجتها لحمايته من الخدش ومن الماء. الموديلات الخاصة لحافظات النقود 2020 دنهيل كلاسيكية تقليدية بالإضافة إلى إصدار خاص لموديلات كادوغين الذي يتضمن الكثير من التفاصيل الفاخرة لناحية للمسات النهائية.

لاختيار ما يناسبكم من مجموعة دنهيل الجديدة هنا

أسوس

يمكن الاعتماد دائماً على أسوس من أجل تقديم حافظات نقود تستحق تماماً المال الذي تعبت من أجل جنيه. الغالبية قد تبلغك بأن محفظة جلدية بنوعية ممتازة ستكلفك الكثير من المال ولكن أسوس تكسر هذه القاعدة وتقدم حافظات نقود بنوعية ممتازة وبأسعار تناسب مختلف الميزانيات.

لاختيار ما يناسبكم من مجموعة أسوس الجديدة هنا

ريس

Advertisements

ريس من الماركات الفاخرة ولكن يمكن العثور على الكثير من المحفظات الجلدية التي لا يتجاوز سعرها المئة دولار. الأسعار لن تتسبب بإفلاسك من دون شك ولكن إنخفاض السعر بالتأكيد لا يؤثر على النوعية. موديلات حافظات النقود 2020 من أسوس مصنوعة من أفضل أنواع الجلود مع تفاصيل دقيقة للغاية. التصاميم انسيابية خالية من أي

هيوغو بوس

الماركة الألمانية التي يحبها الجميع تقدم خيارات عديدة تناسب كل نوع من أنواع رجال الأعمال وهي تأتي بمختلف الأشكال والأحجام. رغم أن المجموعة كاملة غاية في الروعة ولكن الموديلات التي تستخدم جلد بالميلاتو، وهذا الجلد يعرف على أنه يشبه إلى حد ما جلد سافيانو الذي ابتكرة ماريو برادا وهو يتميز بالقدرة العالية على التحمل كما أنه عالي الجودة ويمنح المحفظة الشكل والبنية التي تمكنها من تحمل الأضرار اليومية وبالتالي تدوم لوقت طويل.

تيد بايكر

تيد بايكر من الماركات التي تضع لمساتها الخاصة غير التقليدية على كل ما هو تقليدي وكلاسيكي سواء كان الأمر يتعلق بالملابس أو بالإكسسوارات. حافظات النقود الخاصة بتيد بايكر متوفرة بجميع الأشكال والألون. الماركة هذه تناسب الرجل الذي يبحث عن محفظة تجعله يتميز ويختلف لأنها بالتأكيد ستبرز بين حافظات النقود الأخرى. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن العثور على أنماط كلاسيكية من دون إضافات، بل هي متوفرة أيضاً. ولمن يحب هذه الماركة فإن فرصة امتلاك حافظة نقود حالياً بنصف السعر متوفرة وذلك لان الموقع يوفر خصومات ٥٠٪.

ميلبوري

ميلبوري من الماركات التي تفضلها النساء حول العالم وذلك بسبب حقائب اليد التي تنتجها. ولكن الفخامة والرقي والروعة تمتد أيضاً لتطال حافظات النقود الخاصة بالرجال أيضاً. الماركة هذه باهظة الثمن وبالتالي هي تتوجه لفئة معينة لكونها لا تناسب أصحاب الميزانية المنخفضة. لذلك إن كنت من الفئة المستعدة لدفع مبلغاً لا بأس به مقابل نوعية مثالية من الجلود ولتصميم يمنح التفاصيل عناية فائقة جداً فلا تتردد قبل الشراء.

قد يهمك ايضاً:

إليكِ آخر صيحات الإكسسوارات والجواهر من أسبوع الموضة الباريسي

تعرفي على موضة الحجاب بصحبة الإكسسوارات المختلفة وطرق تنسيقها