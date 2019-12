من الأميرة ديانا حتى الملكة رانيا أجمل إطلالات حفل Met Gala على مر التاريخ

تم تأسيس Costume Institute في متحف الميتروبوليتان للفنون في نيويورك عام 1937، وتخصص في حفظ الأزياء المميزة والاكسسوارات الأيقونية على مر التاريخ. ويعرض المتحف اليوم أكثر من 35 ألف قطعة تعتبر جميعها بمثابة كنوز فنية تاريخية في عالم الموضة. وللحفاظ على مكانته وازدهاره، يقيم المتحف حفلاً كبيراً سنوياً منذ عام 1971 يجمع فيه أهم وأشهر الشخصيات العالمية على سجادته الحمراء، وثم يأخذهم في جولة في المعرض ومن ثم يليها حفل كوكتيل.

ولعقود، كانت الإطلالة المناسبة لحضور حفل Met Gala هي الإطلالة الرسمية، أي البدلات الرسمية مع ربطة العنق للرجال وفساتين السهرة للسيدات، وكانت هذه السجادة الحمراء بالتحديد مكاناً للإبداع وابتكار إطلالات جديد. وفي كل مرة يكون هناك موضوع محدد تدور حوله الإطلالات، فمرة كان أزياء الآلهة، ومرة الأبطال الخارقين، وغيرها أزياء البانك. لذلك ينتهز الضيوف الفرصة لعرض أفكارهم المبدعة والتألق بإطلالات مميزة تجمع أكبر صيحات الموضة لذاك العام. وعلى السجادة الحمراء لحفل Met Gala رأينا الأميرة ديانا متألقة في فستان من تصميم Dior وسارة جيسيكا باركر في العديد من الإطلالات الفاخرة وتمكنت نجمات كبيرات أمثال ريهانا وبيونسيه من اختيار إطلالات ملفتة بقيت محفورة في أذهان الجميع.

ولهذا العام سيكون حفل Met Gala بعنوان Camp: Notes on Fashion وهنا لا نقصد أبداً Camp بمعنى المخيم، بل هو الخارج عن أي مألوف. يعود تاريخ فعل Camp إلى عام 1671 حيث استخدمها موليير في مسرحية The Adventures of Scapin. إنه مزيج من الطبيعي مع غير الطبيعي، البساطة والمبالغة، الهدوء والضجيج، الألوان الأحادية ومزيج ألوان قوس قزح، إنه ببساطة عالم يمتد دون حدود أو قيود. ولهذا فيملؤنا الحماس والترقب للإطلالات التي ستطل بها النجمات غداً على السجادة الحمراء. ظننا أن موضوع العام الماضي المرتبط بالرموز الدينية هو الحد الأقصى من الخروج عن المألوف الذي قد نراه يوماً على السجادة الحمراء، لكن يبدو أن هناك الكثير بانتظارنا غداً. وحتى يوم الغد وقبل أن تخطف أبصارنا إطلالات النجمات هذا العام، شاركينا برحلة لنعود في ذاكرة السجادة الحمراء لحفل Met Gala ونستعيد أجمل وأبرز الإطلالات التي تألقت بها النجمات خلال العشرين عاماً الماضية. ستفاجئين بالطريقة التي تغيرت فيها أشكال النجمات وإطلالاتهن والموضة بشكل عام.

