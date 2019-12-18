تعرفي على وصفة إكليل الجبل لعلاج تساقط الشعر

​إكليل الجبل​ أو ما يُعرف باسم ​الروزماري​، هي عشبة معمّرة ذات رائحة عطرية، تمتاز بأوراق خضراء رفيعة وطويلة، وتُزرع بكثرة في منطقة الحوض المتوسط، يبلغ طولها مترا تقريباً، وتتميز هذه العشبة أيضاً بفوائد صحية وجمالية، حيث تُستخدم في علاج العديد من المشاكل كونها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهي تحتوي على ​الألياف​ والبروتينات​ و​الكربوهيدرات​.

فوائد عشبة إكليل الجبل للشعر

علاج تساقط ​الشعر​ وذلك من خلال استخدام زيت هذه العشبة، حيث يُغذي زيت عشبة إكليل الجبل كامل الشعر ويمنع تساقطه، ويُمكن الحصول عليه من الأسواق أو بإعداده بالمنزل، ويُستخدم من خلال توزيع كمية مناسبة منه على ​فروة الرأس​، قبل الاستحمام بربع ساعة.

زيادة نمو الشعر وبالتالي زيادة طوله، ويتم ذلك من خلال تحضير شاي إكليل الجبل وشُرب كوب منه مرتين في اليوم، حيث يعمل على تغذية البصيلات وتنشيط الدورة الدموية فيها، مما يُسرّع عملية نموه.

منح الشعر الرطوبة والنعومة، حيث تعمل عشبة إكليل الجبل كبلسمٍ للشعر، ويُستخدم زيت إكليل الجبل من خلال توزيع كمية مناسبة منه على الشعر من الأعلى إلى الأسفل، بحيث يُغطي كامل الشعر، ولا يُشترط تدليك فروة الرأس للحصول على الترطيب اللازم.

علاج ​قشرة الرأس​، ويُستخدم لهذا الغرض خل إكليل الجبل بحيث يتم تدليك فروة الرأس به لمدة خمس دقائق، ومن ثم الاستحمام.

منح الشعر رائحة عطرية، حيث انه وكما ذكرنا من ​الأعشاب​العطريّة التي تترك أثراً على الشعر، فتجعل رائحته أجمل.

التخلص من مشكلة ظهور الشعر الأبيض، حيث تمتلك خواصاً تعمل على منح الشعر الأبيض اللون الغامق بشكلٍ تدريجي، كما تمنع ظهور اي شعر جديد ابيض. وللاستفادة من عشبة إكليل الجبل في علاج الشعر الأبيض، تُؤخذ حفنتين أو ثلاث حفنات من أوراق إكليل الجبل، ومن ثم تُنقع في الماء المغلي لمدة ربع ساعة، ومن ثم يُؤخذ ماء النقع بعد أن يَبرد ويوزّع على الشعر على أن يكون رطبًا.

التخلص من مشكلة الشعر الدهني، حيث تمتلك هذه العشبة خواصاً قابضةً تعمل على علاج مشاكل الشعر الدهني الذي يُفرز الزيوت والدهون بسرعة أكبر من باقي أنواع الشعر، ويُمكن تجربة وصفة مكوّنة من حفنة من أوراق إكليل الجبل مع بضع أوراقٍ من النعناع، وتوضع الأوراق في ماء ويتم رفع المزيج على النار حتى الغليان، ثُم يُصفّى المزيج ويُستخدم على الشعر بعد الاستحمام، بحيث يوضع على فروة الرأس بهدف تنظيف الجذور وإزالة الدهون منها.

منح الشعر اللمعان المطلوب خصوصا اذا كان لون الشعر أسودا أو بنيا داكنا، حيث سيبدو لمعان الشعر واضحاً، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام خل إكليل الجبل بوضع ملعقة صغيرة منه على الشعر قبل غسله بدقائق.

وصفة إكليل الجبل لمنع تساقط الشعر

Advertisements

تُعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي تمنع تساقط الشعر، ويتم اعدادها بهذه الطريقة:

المكونات:

300 مل من زيت اللوز، وكمية من عشبة إكليل الجبل.

طريقة التحضير:

يتم وضع 300 مل من زيت اللوز في وعاء زجاجي، ثم توضع فوقه كمية من عشبة إكليل الجبل.

يُغلق الوعاء جيداً ويُوضع في وعاء فيه ماء، ويُغلى على النار لمدة ساعتين.

يتم إخراج الوعاء من الماء ويُصفّى ​الزيت​ الذي بداخله، ثُم تُضاف كمية أخرى من عشبة إكليل الجبل، ويُغلق الوعاء ويعاد غليه كما في الخطوة السابقة لمدة ساعتين إضافيتين.

تتم تصفية الزيت ومن ثم يُمكن البدء باستخدامه عن طريق تدليك فروة الرأس، ويُترك على الشعر لمدة ساعة ثُم يُغسل الشعر، وتُكرر هذه العملية مرتين أسبوعياً.

قد يهمك أيضا:

تعرف على كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر

خلطتا خل التفاح لعلاج تساقط الشعر