أنواع أحذية يتوقع خبراء الموضة انتهاءها عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تتغير موضة الأحذية عامًا بعد عام، لكن بعض الأنواع مستمرة من 2010 إلى الآن، بسبب الإقبال الكبير على شرائها، ولكن يتوقع خبراء الموضة انتهاء موضة هذه الأحذية عام 2020، بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر".

- الجناحات

انتشرت الأحذية ذات علامة الجناحات والتي تحمل كعبًا "خفيًا"، في منتصف 2010، وانتشرت بشكل واسع في 2012.

وبالرغم أن هذه الأحذية تعتبر بديلاً مريحًا للكعب، فإن بعض خبراء الموضة يرون أنها غير عملية.

- شانكي داد

ظهر هذا النوع من الأحذية في عام 2010 وما زال مستمرًا حتى 2019، ولكن يتوقع أن هذه الموضة سوف تنتهي العام القادم.

- أحذية الجوارب

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تفضل العديد من النساء هذا النوع من الأحذية، لكنها غير مريحة للقدم ولا تعتبر آمنة عليها؛ لأنها تحبس الكاحل والقدم بشكل كبير.

- الأحذية المنفصلة

انتشر هذا النوع من الأحذية المنقسمة عند الأصابع، بين المشاهير لكن عددًا كبيرًا من خبراء الموضة يرون أنها ليست جيدة، ولا راقية المظهر.

- الأحذية الشفافة

ظهرت هذه الأحذية الشفافة البلاستيكية في 2016، وارتدتها العديد من النجمات مثل كيم كارداشيان، لكن يأمل خبراء الموضة انتهاء هذه الأحذية في 2020؛ لأن البلاستيك يسمح بنمو البكتيريا والفطريات في القدم.

- الحذاء المفتوح

تزيد هذه الأحذية من تعرق القدم، وهي غير مناسبة مع الطقس البارد؛ لأنها تجعل القدم تنزلق سريعًا وتصبح غير صحية عند المشي.