من بينها اللبان.. خطوات بسيطة تخلصك من الحموضة أثناء الحمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تزداد شراهة الأكل عند النساء أثناء شهور الحمل بسبب احتياج جسمها إلى تغذية الجنين، لذلك تعاني الكثير من النساء من أعراض الغثيان، والإمساك، وحرقة المعدة، والحموضة خلال هذه الفترة.

نقدم لكم بعض الأفكار التي تساعدكم على التقليل من حرقة المعدة أثناء الحمل، بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر".

- لا تضعي الكثير من التوابل في الأكل، وتجنبي الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة.

- تجنبي الحلويات المصنعة والمشروبات الغازية والكافيين.

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- ضعي وسادتين عند رأسك أثناء النوم، واستلق على جانبك الأيسر حتى يتحرك الطعام إلى الجانب الأيمن بعيدًا عن المريء.

- تناولي وجبات صغيرة ليسهل هضمها سريعًا.

- لا تتناولي الطعام قبل النوم مباشرة، بل قبلها بساعتين أو ثلاث.

- امضغي العلكة إذا شعرتي بالحموضة فاللعاب يساعد على تحييد الحمض ما يقلل من تأثيره، أو تناولي الحليب.

- ابتعدي عن التدخن، فإلى جانب خطورته هو يزيد من احتمالية حدوث حرقة.