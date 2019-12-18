إطلالات النجمات: نانسي عجرم تتألق بالمخمل.. درة بجاكيت فستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

نانسي عجرم تتألق بالمخمل

تألقت نانسي عجرم خلال حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا من المخمل، باللون الماروني، بأكمام طويلة، بقصة "”mermaid، وصيحة "High Neck"، وتميز الموديل بطيات عند منطقة الخصر

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، مع مكياجًا ناعمًا بالألوان الترابية، مع رسمة عيون سموكي.

درة بجاكيت فستان:

اختارت درة جاكت كاروهات على شكل فستان، مزينًا بكشاكش من الأسفل، مع بنطلون ضيق من الجلد، ونسقت مع الإطلالة هاف بوت، من المخمل، باللون الكحلي.

Advertisements

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، مع مكياجًا ناعمًا بألوان الكاشمير.

نسرين طافش بفستان قصير:

ارتدت نسرين فستانًا قصيرًا، باللون الرمادي، وتميز الموديل بقصة مفتوحة من الأعلى، واختارت بلوزة باللون الأبيض، مع بوت من الجلد باللون الرمادي الغامق، ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة الحجم باللون بالكاشمير.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل مع مكياجًا بدرجات الألوان الترابية، مع رسمة عيون سموكى.

بيرين سات بجاكت فستان:

خطفت النجمة التركية بيرين سات الأنظار بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جاكت على شكل فستانًا، من الساتان القوى، باللون البيبي بلو، وتميز الموديل بفاتحة رقبة على شكل حرف "V"، وحذام عريض عند منطقة الخصر بنفس لون وخامة التصميم.

واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع للخلف، مع مكياجًا ناعمًا بألوان النيود.