الأبراج تخبرنا عن عشاق السهر ومحبي النوم مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعشق البعض منّا السهر سواء للعمل وقضاء التزامات أو لغير ذلك، والآخر يحب النوم كثيرًا، أما الثالث فهو الذي ينام مبكرًا للاستيقاظ مبكرًا. لكن هل تعلم أن للأبراج دخل في ذلك؟

إذا كنت تؤمن بعلم الفلك والأبراج، فتخبرنا خبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، عن علاقة مواليد الأبراج بالنوم والسهر خلال السطور التالية:

1- الأبراج تعشق السهر

- "الجوزاء"؛ برج الشباب والحيوية "كما يطلق عليه البعض"، ويتسم مواليده بعشقهم للسهر والمتعة والخروج، فالسهر عندهم نوعا من أنواع المتعة.

- برج القوس: مواليده يحبون السهر ويشعرون بمتعة عند القيام بذلك حتى لو كان في المنزل، ويمتلكون طاقة كبيرة لإسعاد أنفسهم وإسعاد من حواليهم، لذلك يلقب مولوده بـ"صاحب السعادة".

- رجل برج الثور: يتميز بأنه رجل ليلي، يعشق السهر لأنه يحب عمل صفقاته وأعماله الشخصية ومقابلات العمل المهمة ليلًا.

- أنثي برج الجدي: تتميز بعشقها للسهر كثيرا، ولا تحب النوم مبكرًا.

- برج الأسد: من الأبراج التي تميل للسهر أيضا، يحب التجمع مع الأصدقاء لقضاء سهرة رائعة.

2- أبراج تسهر نتيجة القلق والتفكير الكثير

- برج العقرب: من الأبراج التي تحب النوم مبكرا وبمواعيد منظمة، لكن يسهر رغم حبه للنوم، نتيجة للتفكير الشديد في العمل، فيشبه "اللمبات المضيئة" في تفكيره وقلقه.

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- "العذراء": برج عقلاني ومنظم، لا يستطيع النوم نتيجة لكثرة التفكير، والسهر لا يكون إلا إذ تملكه القلق والحيرة والتفكير.

3- الأبراج تحب السهر لإنجاز المسؤوليات

- برج الدلو: مواليده حساسين جدا ومفكرين، وكتاب، يسهرون كثيرًا نتيجة للتفكير في المشاكل، ولأن لديهم يقظة ضمير عالية تجاه كل أمورهم.

- برج الميزان: وسطي معتدل، هوائي مودي، والسهر لدى أنثي "الميزان" يكون بسبب القلق والأرق من شدة التفكير والحيرة في أمور بيتها، أو بسبب موضوع مادي أو عائلي يشغل تفكيرها.

- برج السرطان: مائي وحساس وكتوم، يحب مواليده النوم نهارًا والسهر ليلًا؛ وذلك نتيجة للتفكير في كل الأمور والعصبية الشديدة التي تهدأ ليلًا .

- أنثي السرطان لا تحب السهر، ولكن تسهر بسبب التزاماتها الكثيرة في بيتها، فالأمور لا تستقر في بيتها إلا بعد منتصف الليل.

4- أبراج لا تحب السهر

- برج الحوت: يتميز مواليده بطيبة القلب، والرضا الداخلي بما قسمه الله لهم، ومن أكثر الأبراج التي تنام سريعًا ومبكرًا بمجرد دخولها إلى غرفتها ، ولذلك أصعب إحساس يزعجه هو شعوره بالسهر والقلق.

- رجل برج الجدي: يتسم بأنه رجل ملتزم، عسكري محب للانضباط، يعشق النوم والاستيقاظ مبكرًا.

- أنثي برج الثور: تحب أيضا النوم والاستيقاظ مبكرًا، ولا تعشق السهر.

5- أبراج تحب السهر والنوم مبكرًا

- برج الحمل: من الأبراج التي لا تميل إلى السهر كثيرا، لكن في حالة الخروج والرحلات والجو الرائع يمكن لمواليد هذا البرج السهر، أما غير ذلك فتنام وتستيقظ مبكرًا.