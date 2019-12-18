من إليسا إلى نانسي عجرم شاهدي إطلالات النجمات هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - في هذه الفترة من السنة، تكثر المناسبات والحفلات الخاصة والعامة التي تحضرها وتحييها النجمات، وهذا الأسبوع كان حافلًا بالأحداث من الحفلات الفنية إلى مناسبات السجادة الحمراء، وعرض حلقة برنامج ذا فويس The Voice وقد شاهدنا النجمات العربيات في اطلالات كثيرة ومتنوعة، تألقت فيها بتصميمات مختلفة، منها الفاخر ومنها العصري، وإليكِ بالصور أبرز اطلالات النجمات لهذا الأسبوع.



إليسا في جمبسوت أسود من ديور:

اليسا في جمبسوت أسود من ديور





اطلالات إليسا مؤخرًا مميزة ومدروسة بعناية، ولاحظنا أنها أصبحت ميالة لاعتماد التصميمات الجديدة والمختلفة، لا سيما لحفلاتها، مثل هذه الاطلالة التي تألقت بها هذا الأسبوع في حفلها في مصر، وقد اختارت جمبسوت أسود من ديور Dior تصميمه شبابي لا سيما من ناحية القماش المُقطّع، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أحمر، أضافت من خلاله لمسات مشرقة، وعقدًا طويلًا.





نانسي عجرم في جمبسوت براق باللون الذهبي:

نانسي عجرم في جمبسوت شورت باللون الذهبي



مع اقتراب مناسبات نهاية العام التي غالبًا ما نختار فيها الأزياء اللامعة والبراقة، شاهدنا نانسي عجرم مؤخرًا في مصر، وقد اختارت اطلالة من أجواء حفلات رأس السنة، وكانت عبارة عن بلاي سوت Playsuit من الترتر باللون الذهبي بقصة شبابية مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وأكمام طويلة، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ وبعض المجوهرات الذهبية الناعمة.

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أحلام في فستان ميدي باللون الأخضر من زهير مراد:

أحلام في فستان من زهير مراد





مازالت أحلام مُصرة على اختيار اطلالاتها من زهير مراد Zuhair Murad، كما فعلت هذا الأسبوع في حلقة ذا فويس، وقد اعتمدت فستان ميدي باللون الأخضر من الترتر البراق محدد الخصر بحزام من الساتان، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية بارزة.



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ميريام فارس في فستان أسود مزين بالريش:

ميريام فارس في فستان أسود ريش



عادت ميريام فارس لاطلالاتها الاستعراضية الفاخرة في هذا الفستان الأسود، الذي اختارته من الفازيري ALfazairy بقصة الكورسيه من الأعلى المشكوكة بحبات ناعمة من الكريستال البراق، ومع تنورة منفوشة مزين بطبقات من الريش، وكانت قد زينت اللوك بمجوهرات ماسية بارزة.



شاهدي أبرز اطلالات النجمات العربيات في مناسبات مختلفة هذا الأسبوع، واختاري الاطلالة التي تعتقدين أنها كانت الأجمل والأكثر أناقة.

اطلالات النجمات بستايل القفطان...أناقة عصرية محتشمة