كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - شقت الإعلامية السعودية والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أريج العبد الله، طريقها في عالم الإعلام، واكتسبت شهرة واسعة في هذا المجال، واليوم نستوحي لكِ اطلالات شتوية عدة لتتألقي بها هذا الموسم.

إطلالات شتوية من أريج العبد الله



ظهرت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود، وكسرته بمعطف بني، وفي اطلالة مميزة تألقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف طويل أبيض مزين بالأسود، ولمظهر يلائم المناسبات الرسمية نسقت بنطالًا أسود وبلوزة بيضاء شفافة، وتجملت بلوك شبابي بسيط ببنطال أحمر وبلوزة سوداء، ولمظهر أنثوي أطلت ببنطال وبلوزة باللون الأسود كسرت لونهما بمعطف أصفر طويل.

إطلالات شتوية من أريج العبد الله



واختارت بنطالًا أسود وقميصًا مزينًا بالأبيض والأسود في اطلالة بسيطة، وتأنقت بفستان أبيض مزين بحزام أسود ووشاح أبيض بنقوش زرقاء، للوك عصري، وتميزت ببنطال أسود وقميص أبيض مزين بالأزرق لمظهر أنثوي.

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