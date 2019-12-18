فساتين بلقيس فتحي السوداء عنوان للأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - لا خلاف على أنّ فساتين السهرة السوداء هي من الأجمل والأكثر أناقة، في مختلف المناسبات وللنساء كافة، حيث إنها توحي بالأناقة الكلاسيكية وبالعصرية في آنٍ واحد، وفي كل موسم تقدم دور الأزياء العالمية أجمل موديلات فساتين باللون الأسود ضمن مجموعاتها، متنوعة من ناحية قصاتها والأقمشة المصنوعة منها، بحيث تستطيع أن تجد كل سيدة، التصميم الذي تبحث عنه.

بلقيس فتحي من النجمات اللواتي يعشق الأسود، وقد شاهدناها في الكثير من المناسبات الخاصة والعامة، وقد تألقت بها وأضفت عليها لمساتها الخاصة، وقد جمعنا بالصور فساتين بلقيس فتحي السوداء لتستوحي منها بعض الأفكار.



فستان أسود مميز شاهدنا به بلقيس فتحي مؤخرًا:

فستان أسود بتصميم مميز تألقت به بلقيس فتحي





مؤخرًا شاهدنا بلقيس فتحي في إحدى المناسبات، وقد تألقت في فستان سهرة باللون الأسود، تصميمه مميز من دون أكمام وبقصة ضيقة محددة الخصر، من الخلف مزين بشريطة كبيرة من الساتان باللون ، أضفت عليه لمسات مبتكرة، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة.

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بلقيس فتحي في فستان أسود عصري:

اطلالة عصرية لبلقيس فاحي في فستان أسود وفضي





خرجت بلقيس فتحي في هذا اللوك، عن نمطها الأنثوي والناعم المعتاد، حيث إنها اختارت فستان سهرة بتصميم مبتكر من جان لويس صبجي، باللون الأسود وبقصة الكم الواحد مزين من الأمام، بما يشبه القصاصات الميتالك باللون الفضي، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود مزين بسلاسل معدنية.





اطلالة فاخرة في فستان أسود اعتمدتها بلقيس فتحي:

بلقيس في اطلالة فاخرة بالأسود



اطلالة مميزة في فستان سهرة باللون الأسود بتصميم فاخر تألقت بها بلقيس فتحي، القسم العلوي منه مصنوع من المخمل الناعم، وتنورته بقصة ذيل السمكة من القماش البراق، طرفها مزين بالريش بطريقة أنيقة، وقد اختارت معه عقدًا ماسيًّا بارزًا.

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فستان أسود مبتكر اختارته بلقيس فتحي:

فستان أسود متدرج اختارته بلقيس فتحي



اختارت بلقيس فتحي فستان سهرة باللون الأسود بتصميم مبتكر، حيث إنّ قماشه براق ومن الأعلى متدرج الألوان من الرمادي الى الزهري ومن ثم الأبيض، ياقته عالية وأكمامه طويلة وقد اختارت معه خواتم وأقراطًا ماسية ناعمة.







فساتين بلقيس فتحي السوداء عنوان للأناقة شاهدي خياراتها المميزة واستوحي منها بعض الأفكار، لتتألقي في مناسباتكِ القادمة بأساليب راقية وعصرية في آنٍ واحد.

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