فساتين سهرة للقصيرات لإطلالات رأس السنة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - تتألق السيدات ليلة رأس السنة بأجمل الفساتين، لإطلالات متألقة ولافتة. وضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020 ، ابتكرت دور الأزياء العالمية تشكيلة مميزة من فساتين السهرة التي تساعد في إطالة القامة .
إليكِ أجمل الموديلات لتكوني السباقة في مواكبة أحدث الصيحات لإطلالة أنيقة في سهرة رأس السنة.
فساتين للقصيرات بقصة حورية البحر
تعاقب المواسم ولا تبطل موضة فساتين السهرة بقصة حورية البحر Mermaid dresses حيث تحرص دور الأزياء العالمية على تقديم أجمل الموديلات كل عام، أحببنا الفستان الأسود ذي الأكمام المنفوخة المنسدلة عن الأكتاف من ماركة Aliétte، أيضًا الفستان الديكولتيه المزدان بالكشاكش من توقيع باميلا رولاند Pamella Roland.
فساتين سهرة بتنورة شفافة
برزت هذا العام موضة فساتين السهرة المصممة بتنورة شفافة وقدمت ماركة إيلي تهاري Elie Tahari تصميم مونوكروم أنيق يناسب الشابات، أعتمديه مع حذاء بيج بلون الجلد لتحصلي على قامة ممشوقة.
فساتين سهرة قصيرة
تبقى فساتين السهرة القصيرة القاسم المشترك بين عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، لفتنا الفستان السيمون بموديل الجاكيت من توقيع براندون ماكسويل Brandon Maxwell والفستان الأسود المطرز بالورود الملونة من أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta.
فساتين سهرة بشق أمامي
تربعت صيحة فساتين السهرة المزينة بشق أمامي على عرش الموضة بعد أن اكتظت بها منصات عروض ربيع 2020، شاهدي الفستان المغلف بالترتر الفضي من رولان مورييه Roland Mouret، الفستان الـ V Neck ذي الكمام المنفوخة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab وفستان بادجلي ميشكا Badgley Mischka المصمم بأكمام قصيرة نافرة.
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