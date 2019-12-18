أزياء بطبعات الحيوانات موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - أصدرت العديد من دور الأزياء العالمية أزياء بطبعات الحيوانات الفاخرة مثل جلد النمر، جلد الأفعى أو حتى طبعة جلد حمار الوحش. فحضرت الأزياء المزينة بالطبعات البرية بتصميمات متنوعة على خشبات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020 لتؤكد على أنها نجمة الموسم.



اكتشفي طرق تنسيق هذه الصيحة الجريئة واختاري ما يتماشى مع ذوقك.



معاطف شتوية بطبعات الحيوانات

Tommy Hilfiger



تنوعت موديلات المعاطف الشتوية المصممة بطبعات الحيوانات وحرصت بعض الماركات على إدراج قطع تميزت بالطول الذي يصل إلى الكاحل تقريبًا مثل تصاميم داريس فان نوتن Dries Van Noten و تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger، نسقيها مع فساتين حمراء بطول متوسط لإطلالة مفعمة بالجرأة والتفرد في مناسبات رأس السنة.





فساتين بطبعات الحيوانات موضة الموسم



Blumarine



قدمت بعض الماركات مثل إيلي تهاري Elie Tahari فستان Midi بطبعة النمر مزود بحزام بيج عريض ما يجعله من القطع المناسبة لطلعات النهار، ارتديه مع سترة بيج فاتحة أو معطف باللون الجملي من نفس اللون.

حرصت ماركات أخرى على تقديم فساتين سهرة بطبعة النمر العامل المشترك بينها القصات الناعمة كما في التصاميم التي رصدناها لدى نعيم خان Naeem Khan وبلومارين Blumarine، نسقيها مع حذاء وكلاتش باللون الذهبي لتنفحى إطلالتك بالفخامة.







ملابس بالنقوشات البرية موضة 2020

Elie Tahari



اذا كنتِ لا ترغبين في إعتماد صيحة طبعات الحيوانات في كامل الطلة، يمكنك الإكتفاء بإرتداء تنورة بنقشة جلد الفهد وتنسيقها مع كنزة سوداء على غرار عارضة إيلي تهاري Elie Tahari أو لائمي توب بطبعة النمر مع تنورة ذهبية قصيرة من وحي إطلالة عارضة بلومارين Blumarine.

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