البلكونة "مش للكراكيب".. إليك أفكار بسيطة للتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

لا تقتصر أهمية البلكونة كونها المنفذ الطبيعي الرئيسي للمنزل، إنما تعطي لمسة وروح جماليين حين نتخلص من "الكراكيب"، ونستغلها في تنفيذ تصميم مفيد يساعدنا على كسر الملل.

نقدم لكم مجموعة من الأفكار البسيطة لتجديد البلكونة واستغلال مساحتها، وفق ما ذكرت مهندسة الديكور هالة حمدي في تصريحها لـ"الخليج 365":

- يمكنك الاستعانة بأثاث البامبو ووضعه في البلكونة، حيث إنه يتحمل العوامل الجوية المختلفة، عكس الكراسي الخشبية الأخرى، لا تتحمل العوامل الجوية المختلفة.

- من أحدث الأفكار المبتكرة لتجديد البلكونة استغلال كاوتش السيارات من خلال طلائه بألوان مختلفة، ويتم وضع وسادة أو لوح زجاج دائري عليه يضفي لمسة جمالية وبسيطة وغير مكلفة.

- يمكن استغلال البلكونة في زراعة النباتات والأزهار، ما يمكنك الحصول على حديقة صغيرة داخل المنزل، بما يضفي لمسة جمالية وروح للمنزل.

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- إقامة ركن خاص لتربية الطيور والحيوانات، مثل الببغاوات والعصافير.

- يمكن وضع مجموعة من الوسائد على الأرض وبعض الوسائد للظهر، وهو ما يسمي بـ"القعدة العربي"، والذي يفضلها الكثير من الأشخاص.

- إضافة طاولة صغيرة مع كراسي للفطار في الهواء تحت تأثير أشعة الشمس كنوع من أنواع التجديد.

- يمكنك وضع أرجوحة للأطفال للعب وإدخال السرور عليهم وأيضا للكبار للشعور بالاسترخاء.

- في الآونة الأخيرة، بدأ الكثير استغلال البلكونة وتحويلها إلى غرفة للقراءة من خلال وضع كرسي وطاولة صغيرة، ما يعطي إحساسا بالجمال.

- يمكن أيضا استغلال البلكونة من خلال تقفيلها ووضع بعض الأرفف بها لوضع الكتب لكي يستفيد من قراءتها جميع أفراد الأسرة.