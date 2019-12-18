طريقة تنسيق العباية البيضاء مع اكسسوارات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:44 مساءً - العبايه البيضاء لطالما كانت اطلالة مميزة للصبايا، والكثير من مدونات الموضة مثل فاطمة حسام وحنين الصيفي يعتمدن على هذا اللون المميز باطلالتهنَ باختيار الحجاب.

ولاطلالة متكاملة فعليكِ اختيار اكسسوارات مميزة لتنسيقها مع العبايه البيضاء، خاصًة أن هذا اللون يجعلكِ تحتارين في اختيار الكثير من القطع العصرية، لاطلالتكِ.

ولهذا اخترنا لكِ اليوم أكثر من طريقة لتنسيق العبايه البيضاء مع اكسسوارات مختلفة، من وحي كلا من الفاشينيستا فاطمة حسام، وحنين الصيفي.

العبايه البيضاء المفتوحة بتنسيق كاجوال

العبايه البيضاء المفتوحة بتنسيق كاجوال





بطريقة عصرية نسقت فاطمة حسام العبايه البيضاء المفتوحة بطريقة كاجوال، مع بنطلون بيج واسع عالي الخصر، وقميص وسنيكرز أبيض، مع حقيبة يد صندوق من Louis Vuittion، وأكملت اللوك بطرحة باللون النود الكريمي، للمسة أكثر شبابية.



العبايه البيضاء بحزام الخصر مع تنسيق كلاسيكي

العبايه البيضاء بحزام الخصر مع تنسيق كلاسيكي





أما حنين الصيفي فقد شاهدناها بالعبايه البيضاء من خامة الأورغانزا الشيفون الكلاسيكية، ولهذا قد نسقت معها كعب عالي نود مميز، مع حقيبة اليد الميني باللون الأسود الذي كسر حدة اللوك، خاصًة باختيارها للحجاب الأبيض، وهذا اللوك مناسب كثيرًا لاطلالتكِ بعد الظهر.



تنسيق كلاسيكي فخم من فاطمة حسام

تنسيق كلاسيكي فخم من فاطمة حسام





اعتمدت أيضًا فاطمة حسام على العبايه البيضاء لاطلالة كلاسيكية مميزة، باختيارها الموديل مع الأكمام الشراشيب، وكذلك نسقت الكعب العالي الأبيض، وكلتش فضي، ولكن لفتنا اختيارها للحجاب باللون الأبيض الثلجي لاطلالة مخملية بسيطة، ومريحة للعين.

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العبايه البيضاء بتنسيق شبابي من حنين الصيفي

العبايه البيضاء بتنسيق شبابي من حنين الصيفي



اختارت حنين الصيفي العبايه البيضاء بلمسة المونوكروم بدمج اللون الأسود بالعبايه ذاتها، واسعة وعملية، نسقت معها شنطة اليد البيج كبيرة الحجم، وصندل مفتوج بكعب قصير، لاطلالة مريحة وعملية.

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