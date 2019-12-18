مي سليم تشارك متابعيها بصورتها مع شقيقها

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة مع شقيقها. وعلقت "مي" على الصورة التي تجمعها بشقيقها: "أخويا ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويحفظك من كل شر وأشوفك أحسن الناس بحبك أوي". Advertisements وتلقت "مي" الكثير من تعليقات متابعيها: "ربنا يخليكم لبعض" "بسم الله ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين" "ربنا يديمكم لبعض". ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها مي سليم، صورتها مع شقيقها، ففي وقت سابق نشرت صورة تجمعها به، وهي تحضنه، رغم ظهورهما القليل معا على "السوشيال ميديا".

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