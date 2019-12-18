تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت الفنادق

الاقامه فى الفندق لها اصولها الخاصه و الكثيرون يجهلون قواعد اتيكيت الفنادق.

يجب تجنب الاقتراب من موظف الاستعلامات فى حاله ان ما كان مشغولا مع احد الضيوف الاخرين و علينا الابتعاد بقدر كافى احتراما لخصوصيه الضيف الاخر و لعدم تعطيل موظف الاستعلامات عن عمله. و بعد انصراف الضيف الاخر نستطيع طلب ما نريد بلطف.

الادوات الشخصيه مثل فرشاه الاسنان و الاصبون من الوارد حملها معنا باستشناء حمالات الملابس و المناشف



من الممكن طلب ادوات اضافيه مثل عبوات شامبو و يفضل ايضا تحديد عدد المخدات و متطلبات النوم الخاصه قبل الوصول

يجب تجنب التدخين فى الغرف و الاماكن الغير مخصصه لذلك



كما يجب المحافظه فى الادوات فى الغرفه و تجنب كسر او تمزيق الاقمشه او الرسم على اى منها

الاغراض الشخصيه يجب ان توضع بشكل غر مرئى لأن موظفى الفندق سيدخلون الغرفه من اجل تنظيفها دوما.

انت نزيل مثل اى نظيل و ليس معنى انك دفعت نقودا ان تنهال باوامرك فالمسموح للنزيل هو طلب تنظيف غرفته ان كانت متسخه او طلب المساعده فى حاله الاحتياج الى صيانه احد الاجهزه او صنبور المياه. و فى حاله طلب شىء ما يجب الانتظار حتى تنفيذه ثم طلب شيئا اخر.

البقشيش يدل على كرمك و لطفك كما انه يجب شكر جميع الموظفين الذين يقومون بخدمتك.

لا تأخذ شيئا من الفندق فليس لطيفا ان يتصل بك الفندق من اجل استرجاع غلايه ماء او روب الاستحمام.

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لا تمشى داخل بهو الفندق و الممرات و جسدك مبتل بالماء بعد السباحه.

يجب مراعاه عدم ازعاج النزلاء الاخرين فلا تنادى على من معك بصوت عال سواء فى بهو الفندق او فى الممرات او قاعه الطعام او حتى المسبح الخاص بالفندق



و كذلك صوت التلفاز لا يجب ان يكون مرتفعا فى غرفتك والحديف فى الهاتف يكون بصوت معتدل و اغلاق باب الغرفه يكون بهدوء.

عند دخول موظفى خدمه الغرف داخل غرفتك لتنظيفها قم بالانتظار خارج الغرفه او فى ركن منها حتى يتسنى لهم اداء وظيفتهم.

يجب مراعاه لوائح الفندق بعض الفنادق تمنع السير فى البهو مرتديا ملابس السباحه على سبيل المثال و يجب اتباع القواعد الخاصه بالملابس حسب المكان.

عند النزول باستخدام مصعد الفندق ضع امتعتك ملاصقه للحائط بجانبك حتى تترك مساحه للاخرين او طلب الخدمه من الموظف الخاص بذلك و راعى ان الاولويه فى استخدام المصعد لمن يريد ان يخرج اولا و بحسب الطوابق.

عليك مراعاه و احترام دورك فى حاله الاصطفاف لبوفيه الطعام والتأكد من ان اقامتك تشمل كل الوجبات ام بعضها.

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