تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت مضغ العلك

ابقاء الفم مغلقا اثناء مضغ اللبان او العلكه هى قاعده اساسيه مثل تناول اى شىء , لا تفتح فمك و هو ليس خاليا خاصه ان العلكه حجمها يكون صغيرا ولا يستلزم فتح الفم على الاطلاق.

لا تنفخى العلكه لتصنعى بالونه بها او تصدرى اصواتا منها سواء كنتى فى مكان عام مثل العمل او الجامعه او حتى الشارع وليس ذلك فقط بل المنع يشمل المطاعم وحتى منزل صديقتك المقربه. فتلك الحركات علامه على عدم احترامك لمن هم حولك

لا تمضغى العلكه نهائيا فى مقابلات العمل الرسميه او الزيارات الهامه او عند التحدث فى موضوع هام فهى تسبب التوتر لمن حولك و توحى بعدم اهتمامك.

اثناء المضغ لا تعبثى باصابعك فى العلكه و عند الانتهاء من المضغ قومى بالقائها فى صندوق القمامه. من المفترض ان تلك النقطه خاصه باتيكيت الاطفال ولكن العديد من البالغين يتناسوها.

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