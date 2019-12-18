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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتشرت عدة صور عن طريق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة فلبينية تدعى ريا بولس، فازت بثلاث ميداليات ذهبية خلال بطولة في بلادها بدون حذاء رياضي.
ووفقا لما ذكر في “روسيا اليوم” نقلا عن موقع World of Buzz، فقد فازت الطفلة ريا بولس البالغة من العمر 11 عاما بالمركز الأول في مسابقات 400 و800 و1500 متر، رغم تنافسها وجريها بدون حذاء رياضي.
واللافت للنظر أن ريا بولس لفت قدميها برباطين طبيين وكتبت عليهما كلمة “نايك”، كما رسمت العلامة التجارية للشركة العالمية المشهورة في إنتاج الملابس والتجهيزات الرياضية.
صور العداءة الصغيرة انتشرت كالنار في الهشيم، ونالت تعاطف الكثيرين حول العالم، ولا سيما مع تزامن أنباء عن الوضع المعيشي الصعب لوالدي ريا وعدم قدرتهما على شراء حذاء رياضي لابنتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 11 عاما.. ريا حافية القدمين تحرز 3 ميداليات ذهبية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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