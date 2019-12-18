المغنية جينيفر جراوت.. بعدما خطفت الأنظار بتلاوة آية الكرسي تكشف سر نصيحة أستاذها عن القرآن.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت المغنية الأمريكية جينيفر جراوت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصوتها الجمل والعذب خلال ترتيلها آية الكرسي.

جينيفر جراوت، كانت قد خطفت الأنظار بصوتها العذب وأذهلت لجنة الحكام وكل الحضور فى الموسم الثالث من “arab got talent”، منذ سنوات، وبعد انتهاء الموسم الثالث ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تتلو آية الكرسي بصوت جميل.

الفيديو المتداول أظهر المغنية الأمريكية وهي ترتل آية الكرسي وهي جالسة على أريكة حمراء ومرتدية تيشرت أبيض طويلًا، وشاركته لمتابعيها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” في أحدث ظهور لها بعد الولادة.

Advertisements

المطربة كانت قد لفتت أنظار متابعيها أيضا برشاقتها المذهلة إذ ظهرت مرتدية فستان أبيض قصير إلى جانب ابنتها الرضيعة “قمر” من زوجها المغربي.

جينيفر كانت قد ظهرت عام 2014 خلال مكوثها بالمغرب، وقدمت عددا من الحفلات باللغة العربية ورافقها حينها شاب يدعى سعيد، وتمت خطبتها له، وأعلنت إسلامها وتزوجته، وانتشر لها فيديو وهي تعلن إسلامها وتنطق الشهادتين، وفي عام 2015 رزقت بنجلتها الأولى.

جينيفر كانت قد كتبت على “إنتسجرام” قائلة: عندما أصبحت مهتمة بالموسيقى العربية لأول مرة، أخبرني أستاذي أن أبدأ الاستماع إلى القرآن كتمرين من أجل البدء في الانغماس في جميع الفروق الدقيقة في الغناء العربي والكثير من مطربي الطرب العظماء لهم جذور في تلاوة القرآن”.