ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها بشأن الحجاب: "ريحي نفسك"

تسببت صور قامت زينب فياض، ابنه الفنانة هيفاء وهبي، بمشاركتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، في نقاش ومشادة كلامية مع عدد من متابعي ابنة الفنانة.

وظهرت "زينب" خلال الصور مرتدية "جمبسوت" باللون الأسود، ورفعت شعرها لأعلى، بالإضافة للماكياج الذي أظهرها أكثر جمالًَا، وبدت وكأنها نسخة من والدتها الفنانة.

لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها وحصدت على ما يقرب من 14 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي دخلت فيها مع مشادة كلامية مع عدد من المتابعات، حينما وجهت لها إحداهن قائلةً: "سؤال انتي ما كنتي متحجبة؟، لترد عليها زينب قائلةً:"ما كنت محجبة بحياتي ويا ستي فرضا كنت وشلحت الحجاب نعم، لترد الأخيرة قائلةً: "أنا مش من النوع اللي بيحاسب الناس لأنه فيه ربنا وهو اللي بيحاسب أنا بس أسأل من باب الفضول ولخبطت بين صورة وحدة بحجاب تشبهج فعشان كذا أسأل فقط".

لم تنحصر الأسئلة التي وجهها المتابعون لابنة الفنانة هيفاء وهبى، على الحجاب وحسب، بل امتدت للتدخل في أمورها الشخصية، حيث علقت متابعة أخرى قائلةً: "وين زوجها لظاهر مطلقة"، لترد زينب عليها قائلةً: "لا يا حبيبتي ارتاحي زوجي يلي مصورني".

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قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي

قصة هيفاء وهبي مع ابنتها بدأت منذ 26 عاما، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح قديم لها، كان ذلك في العام 1993، حيث لا تجمعهما صور كثيرة معا، فقط واحدة كانت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.

كثير من التفاصيل مرت منذ هذا الحين، البداية بزواج هيفاء وهبي من ابن عمتها ناصر فياض، وسافرت بصحبته إلى إحدى دول قارة أفريقيا حيث يعمل، أثمر الزواج عن "زينب" الابنة الوحيدة لهيفاء وهبى، والتي بدأت وهي في عمرها الصغير، تلقي عروضا للمشاركة في الإعلانات وفي تصوير كليبات الأغاني، كما تلقت عرضا للتمثيل في أغنية جورج وسوف "كلام الناس"، وكليب آخر لعاصي الحلاني "يا ميما".

خطفت الأضواء هيفاء وهبي حينها، فقررت أن تتجه صوبها، فخيّرها ناصر فياض بين زواجها واستقرار الأسرة، أو التمثيل والاتجاه لمجال "الموديلنج"، فاختارت هيفاء الأضواء، وهربت من جنوب أفريقيا إلى لبنان، وتركت عش الزوجية، ورفض حينها الزوج طلاقها.