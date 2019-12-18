روجت دار الإفتاء المصرية، للدورة التدريبية التي تنظمها للمقبلين على الزواج، موضحة دوافع ذلك في 10 أسباب. وفندت دار الإفتاء المصرية، 10 أسباب تدفع المقبلين على الزواج للمشاركة في الدورة التدريبية وذلك للمتزوجين وغيرهم، تضمنت ما يلي: 1- تطهير الذهن من الصور النمطية. 2- اكتساب مهارات. 3- التفكير متعدد الرؤى. Advertisements 4- تحويل الزواج من فكرة إلى قدرة على الحياة. 5- نقل الخبرات المهنية (لكل مشكلة ألف حل). 6- رسم خريطة الحياة الزوجية. 7- التخلص من أوهام الزواج. 8- التعرف على لغة المرأة ولغة الرجل. 9- تحويل قضية الزواج إلى رسالة في الحياة. 10- غرس روح الشريعة في بناء الأسرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء" تروج لـ"دورة المقبلين على الزواج": خبرات ومهارات وخريطة حياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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