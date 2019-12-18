تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت الدخول و الخروج من الغرفه

استعمال الأبواب شىء متكرر فى حياتنا سواء ابواب الغرف فى منزلنا او فى منزل الأصدقاء او العمل. هناك العديد من الأبواب التى نتعامل معها بصفه دوريه.

ان الانطباع الذى تتركه لحظه دخولك الغرفه هو عامل مهم فى التأثير على من حولك , هل سألنا انفسنا يوما ما ان كنا نستعمل الأبواب بالطريقه الصحيحه ام لا ؟ اليكم الجواب

أتيكيت دخول الغرفه - أتيكيت فتح الباب

عند فتح الباب الأبتسامه هى اول شىء يجب ان يراه كل من فى الغرفه , لا يجب ان تفارق الأبتسامه وجهك.

استعمال اليد سيكون حسب اتجاه الباب

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الذراع يجب ان تكون مفروده و افتح الباب و انت تتحرك الى الداخل

أتيكيت غلق الباب

عندما تقوم بفتح الباب و المقبض فى احدى يديك فقم بمسك المقبض الاخر باليد الاخرى مع الدوران حول الباب.

اى ان قمت بفتح الباب باليد اليسرى فامسك المقبض الداخلى باليد اليمنى و قم بالدوران حتى يواجه وجهك الموجودين داخل الغرفه والباب سيكون خلفك ظهرك و قم باغلاقه