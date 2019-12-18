تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت الجلوس للرجل

القاهرة – لايف ستايل
طريقه جلوسك تعبر عن شخصيتك و اتباع قواعد اتيكيت الجلوس يعطى انطباعا مميزا للرجل كما ان اهمالها يؤدى الى الانتقاص من مظهره.
اتيكيت الجلوس للرجل يبدأ بالاقتراب من الكرسى و الالتفاف امامه استعدادا للجلوس و الرجوع للخلف قليلا حتى تلمس ساقك الكرسى.
يكون النزول ببطء على الطرف الخارجى للكرسى بمساعده اليدين للحفاظ على التوازن.
بعدها قم بالرجوع قليلا الى الوراء, الظهر يكون مشدودا دائما و الرأس مرتفعه .
بالنسبه لليد ستكون على الفخذ بالقرب من الركبه بينما اليد الاخرى على الساق الاخرى و لكن للوراء قليلا.
لا تباعد بين ساقيك بشكل مبالغ فطريقه الجلوس تلك ستظهرك بمظهر الشخص العدوانى بل يجب ان تكون الركبتان قريبتان من بعضهما بمسافه اقل من نصف متر.
ان اردت ان تضع احدى ساقيك فوق الاخرى فاحرص على ان باطن القدم يكون مقابل للارض فتلك الوضعيه توحى بالمهنيه و تكسبك المزيد من الثقه.
.ان كنت لا تريد وضع احدى ساقيك فوق الاخرى فقم بوضع احدى القدمين خلف الاخرى.
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