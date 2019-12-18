تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت الجلوس للرجل

طريقه جلوسك تعبر عن شخصيتك و اتباع قواعد اتيكيت الجلوس يعطى انطباعا مميزا للرجل كما ان اهمالها يؤدى الى الانتقاص من مظهره.



اتيكيت الجلوس للرجل يبدأ بالاقتراب من الكرسى و الالتفاف امامه استعدادا للجلوس و الرجوع للخلف قليلا حتى تلمس ساقك الكرسى.

يكون النزول ببطء على الطرف الخارجى للكرسى بمساعده اليدين للحفاظ على التوازن.

بعدها قم بالرجوع قليلا الى الوراء, الظهر يكون مشدودا دائما و الرأس مرتفعه .

بالنسبه لليد ستكون على الفخذ بالقرب من الركبه بينما اليد الاخرى على الساق الاخرى و لكن للوراء قليلا.

لا تباعد بين ساقيك بشكل مبالغ فطريقه الجلوس تلك ستظهرك بمظهر الشخص العدوانى بل يجب ان تكون الركبتان قريبتان من بعضهما بمسافه اقل من نصف متر.

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ان اردت ان تضع احدى ساقيك فوق الاخرى فاحرص على ان باطن القدم يكون مقابل للارض فتلك الوضعيه توحى بالمهنيه و تكسبك المزيد من الثقه.

.ان كنت لا تريد وضع احدى ساقيك فوق الاخرى فقم بوضع احدى القدمين خلف الاخرى.

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