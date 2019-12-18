تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت التقاط الاشياء

القاهرة – لايف ستايل
قد يحدث فى الحياه العمليه ان تقع بعض الأغراض من ايدينا, و قد تتصرف بعض النساء بعفويه و تلقائيه فتقوم بثنى ظهرها مباشره لألتقاط الاغراض التى سقطت على الأرض ظنا منها ان لا احد يراها.
و هذا خطا شائع فى الأتيكيت , فطالما اننا خارج المنزل فيجب ان نراعى اننا لسنا وحدنا و يجب طرد فكره ان لا احد يرانا من اذهاننا فالناس تأخذ انطباعات عنا من تلك التصرفات البسيطه.
اتيكيت التقاط الاشياء
عندما يسقط منك شىء ما على الأرض فلا تحنى ظهرك لتلتقطى ما وقع منك بل الطريقه الصحيحه لاتيكيت التقاط الأشياء هى ان تقومى بثنى ركبتيك قليلا مع ابقاء الظهر مفرودا , ثم انزلى بنصف جسمك العلوى للأسفل قليلا , افردى يدك اليمنى لحفظ توازن الجسم و استعملى اليد اليسرى لالتقاط ما وقع منك.
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