الفنانة كندة علوش تظهر بتسريحة شعر جديدة في إطلالة شتوية

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة كندة علوش، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة صديقتها.
وظهرت كندة علوش، ببلوفر اسود بأكمام طويلة ومكشوف من منطقة الاكتاف ، ونسقت معه بنطلون مشجر، وحرصت كندة على ترك شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيط وناعمة للغاية، ووضعت بعض إكسسورات الشعر على شكل كريز.
وعلق الجمهور على الصور، قائلا :" احلى كريزة".
واختارت كندة علوش، بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر الأسود، والماسكارا، و لم تضع احمر الشفاه.
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