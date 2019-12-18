تريد إثبات نفسك في العمل؟.. إليك نصائح ذهبية من مدربة مستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كانت ديانا دريسن-فورستن خجولة لا تجيد التصرف المحترف حينما استلمت عملها الجديد في بورصة فرانكفورت، أوائل العشرينيات من عمرها، وكانت يحمر وجنتاها لكن لكي تستمر في عملها الصعب وكيف تثبت نفسها في صناعة عالية التنافسية ويهيمن عليها الرجال، عليها أن تغيّر هذا.

بالفعل غيّرت "ديانا" في غضون ستة أسابيع عالمها الداخلي بالكامل، وفق ما قالت، وأصبحت الآن مدربة للمستثمرين والمديرين والرؤساء التنفيذيين وأغلبهم من الرجال.

"الاستعداد بشكل جيد"، إحدى الرسائل الرئيسية التي تعطيها "ديانا" من بين مجموعة من النصائح في كيفية إثبات نفسك، وهي غالبا ما يفعلها كل شخص بشكل جيد غير أن أغلب الأشخاص لا يتوقعون بشكل كامل الاعتراضات المحتملة ولا يجهزون الحجج المضادة الملائمة.

وتنصح باختراع "مساحة كفاءة" خيالية لتعزيز حس الاستعداد الداخلي لديهم. وتقول: "كل شخص يجب أن يكون قادرا على تسمية عشرة أشياء على الأقل يمكنه فعلها بشكل جيد".

ومن المهم أيضا معرفة بشكل محدد ما الذي تريد تحقيقه. وتضيف: "إذا ما أبقيت على هدفي في الحسبان فلن تضرني العقبات الموجودة في الطريق"، وهذا أحد المناهج التي تفضلها.

وغالبا ما يبدو أن الأشخاص الجدليين الذين يظهرون أسلوبا عنيفا يديرون أمورهم بشكل جيد للغاية. ولكن دريسن-فوستن تقول: "كلما كان الشخص وقحا ومتعجرفا، زاد ما كان يخفيه".

وفي مثل هذه الحالات تنصح الأشخاص بالتحدث مع الآخر بأسلوب هادئ وموضوعي. وإحدى الإستراتيجيات الجيدة هي تلخيص حجج ومزاعم ليست مدروسة بشكل جيد والإجابة بـ"إذن هل تعتقد أن هذا هو الحال معنا؟ ما الذي أوصلك لهذا الافتراض؟". وبالتالي بدلا من الشعور بأنك مهاجم بشكل شخصي، يمكنك تبني دور الوسيط الواقعي. وتؤكد على أن المرء ليس بحاجة إلى اللجوء للسلوك النرجسي لتحقيق انتصار.

ويقول المدرب ينس كورتس زميل دريسن-فوستن إن أحدا ليس بحاجة لتغيير شخصيته للحصول على الاحترام. ويضيف: "يمكن لأي شخص إثبات نفسه ولكن كل شخص يفعل هذا بطريقة مختلفة". ويركز تدريبه على شخصية العميل. ويقول: "نعلم الأشخاص إثبات أنفسهم بأسلوب دبلوماسي وهذا يعني أن الأمور يجب أن تسير على مستوى العلاقات".

وبالنسبة للمديرين، هذا يعني أيضا الرد على رغبات الموظفين. وينصح كورتس الموظفين بالتحدث عن مخاوفهم بإيجاز ودقة. ويضيف: "من الجيد ألا تتوجه إلى المدير وتقول له لدي مشكلة ولكن يفضل أن يكون لديك بالفعل حل في ذهنك".

ليست النساء فقط من يواجهن صعوبات في إثبات أنفسهن. فتعتقد دريسن-فوستن أن "معظم الرجال هم في الواقع أناس متواضعون يحاولون الاستقرار (ماديا)". ويضيف سيجريد موزلباخ، الذي يعمل مدربا للمدراء، أن الشباب من الرجال غالبا ما يواجهون مشاكل في الحصول على إجازة أبوة أو العمل بدوام جزئي أو فرصة للعمل من المنزل.