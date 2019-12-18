لمرضى السُل.. الحل في الشاي الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
كشفت دراسة حديثة أنّ الشاي الأخضر يمكن أن يصبح مفتاحاً لمعالجة مرض السُل في يوم من الأيام، بفضل مكوناته التي تحتوي على مضادات الأكسدة.
وتوصل الباحثون من العلماء الدوليين بقيادة البروفيسور جيرهارد جروبر فى جامعة "سنغافورة"، من خلال التحقيقات المختبرية، إلى أن المركب البارز المعروف باسم (epigallocatechin gallate (EGCG المتواجد في الشاي الأخضر، يمنع نمو سلالة بكتيرية مسببة للسل.
ومركب ( EGCG) يقوم بذلك عن طريق الارتباط بإنزيم يوفر طاقة بيولوجية للنشاط الخلوي، ينتج عن هذه العملية تراجع في كمية الطاقة التي تمتلكها البكتيريا لعملياتها الخلوية الحيوية للنمو والاستقرار، مثل تكوين جدار الخلية.
وقال البروفيسور جيرهارد غروبر من كلية العلوم البيولوجية في جامعة ولاية تكساس "على الرغم من أن مرض السُل قابل للشفاء، إلا أن نجاح الأدوية الحالية في السوق طغت عليه بشكل متزايد من المقاومة السريرية للبكتيريا".
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