كيندال جينر عن روتينها الجمالي: بسيط وعفوي وهوس بالنظافة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - كيندال جينر(24 عامًا) أيقونة في عالمي الجمال والأزياء. مع 119 مليون متابع على موقع انستقرام، والوجه الإعلاني لعلامات تجارية بارزة، لا شكّ هي عارضة الأزياء "الحلم" للكثير من الفتيات؛ مع كل هذا، لا يزال هناك غموض يحيط بها، فهي تبدو بسيطة وغير متكلّفة في جمالها، ولا تتأثر بقوّة بشهرتها، كما قال عنها المصمّم مايكل كورس مرّة: "إنها متطورة ولكنها مرتاحة جدًّا بذلك، ومن دون تكلّف، أنيقة جدًّا ومثال لجيل اليوم في انستقرام، لكنها دائماً بسيطة في اطلالاتها". خبراء عالميون في الموضة مِن مَن تعرفوا شخصيًّا إلى جينر، تحدثوا عن جمالها الأخاذ، وعينيها المشعتين، وبشرتها المتوهجة.

في ما يلي، ما يهم كل متابعات ومعجبات كيندال جينر حول العالم: ما هي نصائحها وما هو روتينها الجمالي، ومكياجها المفضل للمحافظة على بشرة ناعمة ومكياج جميل؟

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كيندال: لا تلمسي وجهكِ ولا تنسي كريم العيون:

كيندال جينر



• ظلال العيون المفضل لجينر هو مزيج من ظلال اللون غير اللامع، مكوّن من اللون البني والأسود الكلاسيكي والبنفسجي، وكلها مصممة بتأثير يتوهّج في الظلام. تقول جينر: أحب العيون الدخانية بطريقة طبيعية، لذلك أفضّل كثيرًا اللون البني، والأسود، والأرجواني (وهذا لوني المفضل). يعني أفضل الألوان الكلاسيكية لإبراز جمال العيون.

• نصيحة جينر للفتيات: كل امرأة تعرف ما يليق بشخصيتها، وكل سيدة مميزة بصفاتها وطبيعتها، لذا لا تقلّدن أية عارضة أو ملكة جمال. كوني أنتِ، كوني مختلفة وليس نسخة.

• شعر جينر معروف لكثافته ونعومته، حتى هو أكثر كثافة مما يبدو في الصور، أمّا السبب فبسيط جدًّا، تقول كيندال: "إنّ شعري مستقيم للغاية وحريري، وذلك أنّني عندما أنام يكون مبتلًّا وعندما أستيقظ في الصباح، يكون ملمسه جميلًا.

• بالنسبة للعناية بالبشرة، تقول جينر: "أنا بسيطة للغاية وكسولة مع روتين الجمال الخاص بي؛ لكنني دائمًا شديدة الحساسية تجاه النظافة الشخصية، بل وصلت معي حد الإصابة بالوسواس القهري في غسل وجهي - وذلك حتى قبل أن أبدأ في مجال عرض الأزياء. أغسل وجهي أكثر من 4 مرات يوميًّا، خاصة لأنني أضع الكثير من المكياج طوال الوقت، ما يحتّم المحافظة دائمًا على نظافته.

كيندال جينر



• وهل لشقيقاتها علاقة بروتينها الجمالي؟ تجيب كيندال: أخواتي، بحكم أنهنّ أكبر سنًّا مني، دائمًا يقدمن لي النصيحة والمساعدة. لذا، فهنّ دائمًا يحذرنني: لا تلمسي وجهكِ كل لحظة، وحاولي أن تبعدي يديكِ عن وجهك على قدر الإمكان، وضعي كريم العين دائمًا. دائمًا يقدمن لي المشورة عن كيفية العناية بجمالي.

• المنتجات المفضلة لها هي Estée Lauder، وتقول جينر إنّ هذه الماركة تحتوي الكثير من منتجات العناية بالبشرة خاصة كريمات الليل.

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كيندال والدايت: لا انسجام

كيندال جينر

بخصوص النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، ستتملككِ الدهشة عندما تعرفين أنّ البيتزا هي الأكلة المفضلة لكيندال، وتحب الرز أيضًا والدجاج. إذًا هي محظوظة بجسمها تمامًا كما هي ببشرتها. فهي تكره ممارسة الرياضة خاصة آلة المشي، وتفضل حمل الأوزان من أجل العضل. وهي الآن توفقت عن الذهاب للنادي الرياضي: فهي "كسولة" بحسب ما تصف نفسها.