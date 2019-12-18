المكياج الأنسب للعيون العسلية.. خطوات ألوان ونصائح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - لصاحبات العيون العسلية أنتنّ الأكثر حظاً بين النساء خاصة أولئك اللّواتي يرغبن بوضع مكياج بشكل دائم، إذ يعشق المكياج العيون العسلية دون سواها ويعمل على إبراز جمالها وإعطاء لونها مزيداً من الرونق والخصوصية. وتناسب العيون العسلية الألوان الترابية إذ تُعتبر مثالية من أجل إبراز الخط الذهبي فيها، وتُعتبر الألوان الدافئة مثل: الأخضر، البني، الذهبي، التشوكليت، من أكثر الألوان التي تناسب صاحبة العيون العسلية، لذا استخدمي هذه الألوان لتطبيق مكياج عيون مميز.

اقرأي أيضًا: تنحيف الوجه من خلال طريقة وضع الكونتور





خطوات مكياج العيون العسلية

مكياج العيون العسلية



- إبدأي في تطبيق الكونسلير حول العين، بشكل مثلث تحت العين وهلال من فوقها وإمزجيها لإخفاء العيوب والهالات السوداء.

- طبقي ظلال العيون باللون البني المائل الى البرتقالي على الجفن المتحرك من العين. ثم باللون البني الداكن على أعلى الجفن المتحرك تحت الحاجب. إمزجي الألوان ببعضها بواسطة ريشة متوسطة الحجم لتبدو وكأنها تدرجات لون واحد.

- طبقي الآيلاينر بطريقة ناعمة على الجفن المتحرك وحدّدي أسفل العين بالكحل الاسود.

- أضيفي ظلال العيون باللّون البني الفاتح تحت العين وامزجيه بالآيلاينر ليضيع الخط الواضح ويصبح غير محدّد الأطراف.

- طبقي الماسكارا لرموش كثيفة وطويلة.





اقرأي أيضًا: أخطاء مكياج العيون المبطنة وطرق تصحيحها





ألوان مكياج العيون العسلية





لون الآيلاينر:



مكياج العيون العسلية

ألوان البنفسجيّ، البنّي، الذهبيّ والأخضر تليق بصاحبات العيون العسلية. إن كنتِ تمتلكينها، لا تتردّدي في تطبيق مستحضرات ايلاينر أو كحل بهذه الألوان للتمتّع بنظرات تشعّ سحراً وجمالاً.



لون ظلال عيون:

على صاحبة العيون العسلية استخدام ظلال عيون بتدرّج حياديّ، بنّي، برونزي، ذهبي أو معدنيّ. هذه الألوان ستلعب دوراً مهمّاً في تسليط الضوء على العيون العسلية وإبرازها أكثر فأكثر.



لون ماسكرا:

لإبراز العيون العسلية بطريقة جذّابة وجميلة، لا بدّ من استخدام لون ماسكارا مناسب! من هنا، إن كنتِ تتمتّعين بعيون عسلية، احرصي على اللجوء إلى لون ماسكارا برغندي، ذهبي، معدني، بنّي أو أخضر.



اقرأي أيضًا: ضعي الأيلاينر كخبراء التجميل.. إليكِ السر



نصائح لصاحبات العيون العسلية

مكياج العيون العسلية



1- تطبيق البرونزر مناسب لصاحبة العيون العسلية

هذا المستحضر سيسلّط الضوء أكثر وأكثر على العيون العسلية، لذلك ولإبرازها بطريقة ملفتة وجذّابة، لا تنسي تطبيقه أثناء وضع المكياج!



2- اعتماد هايلايتر مناسب لصاحبة العيون العسلية

صحيح أن هذا المستحضر يتماشى مع كلّ السيّدات مهما كان لون عيونهنّ، لكنّه يلعب أيضاً دوراً مهمّاً في إبراز العيون العسلية! طبّقيه على خذّيكِ كما على زوايا عينيكِ، خطوة ستساعدكِ في التمتّع بنظرات جذّابة وملفتة.

Advertisements



3- وضع أحمر شفاه مناسب لصاحبة العيون العسلية:

وإذا كنتِ ترغبين في إظهار جمال عيونك يجب أن تستخدمي لون مميز لأحمر الشفاه ويفضل اللون البينك أو البنفسجى سيبدو رائعاً عليكِ وسيعطي انعكاساً جميلاً على عينيكِ العسليتين.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

اقرأي أيضًا: مكياج خريفي هادئ.. خطوات ونصائح