حماية الأظافر والمنطقة المحيطة بها في الشتاء بمستحضر واحد فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تتعرض الأظافر والمنطقة المحيطة بالأظافر للجفاف الشديد خلال فصل الشتاء، بسب عوامل الطقس القاسية جداً، بما فيها البرد الشديد والهواء الجاف. مما يسبب تكسر وتقصف الأظافر، وتقشر المنطقة المحيطة بالظفر، فيصبح مظهر الأظافر واليدين مريعاً جداً. لتجنب ذلك كله، سنعرفك في ما يلي، الى أفضل زيت لـ حماية الأظافر من التشقق والتقشر، ومنحهاً مظهراً لامعاً وجذاباً، وترطيب المنطقة المحيطة بالظفر.



CND Solar Oil

CND Solar Oil



هذا الزيت هو مزيج مغذٍّ ومرطب للأظافر والمنطقة المحيطة بها، مكوّن من زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو والفيتامين E، وهي مكونات طبيعية معروفة بقدرتها الكبيرة على منح الأظافر والبشرة ملمساً ناعماً ومظهراً لامعاً جذاباً. وبنقطة واحدة منه ستحصلين على النتيجة المرجوة.

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Orly Argan Oil Cuticle Drops

Orly Argan Oil Cuticle Drops



يحارب هذا الزيت بقوة وفاعلية البشرة الجافة والمتشققة والأظافر الهشة المعرضة للتكسر والتقصف، خصوصاً في فصل الشتاء. لذلك، ننصحك بجعله جزءاً من روتين العناية بأظافرك خلال الأيام المقبلة، فهو غني بزيت الأركان الذي يتميز بخصائصه في ترطيب الأظافر والمنطقة المحيطة بها، ومدها بالمغذيات الضرورية التي تجعلها قوية ومقاومة للتكسر والجفاف.

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Tenoverten The Rose Oil

Tenoverten The Rose Oil



يحتوي هذا الزيت على كمية كبيرة من الزيوت النباتية الطبيعية والفيتامين E، التي تعمل على تنعيم الأظافر والبشرة الجافة والمتشققة. ونظراً الى فاعليته الكبيرة وقدرته العالية في تحقيق نتائج سريعة، يعد هذا المستحضر الأكثر مبيعاً للعلامة التجارية Tenoverten.

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French Girl Organics Nail + Cuticle Oil

French Girl Organics Nail + Cuticle Oil



هذا الزيت الذي تنبعث منه رائحة الليمون والورود، يشتمل على النباتات العضوية المرطبة والمغذية للأظافر، في مقدمها: زيت الأركان، وزيت التامانو المعروف بفوائده الكثيرة واستخداماته الجمالية المتعددة، بما فيها ترطيب وتغذية الأظافر والمنطقة المحيطة بها، فيتركها ناعمة ولامعة وذات مظهر أنيق.

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Deborah Lippmann Cuticle Oil

Deborah Lippmann Cuticle Oil



قد يكون هذا الزيت من علامة ديبورا ليبمان خفيف الوزن، إلا أنه يمنحك نتائج ملموسة بشكل سريع. دلكي به أظافرك والمنطقة المحيطة بها بهدوء ولدقائق عدة، كي يتغلغل داخل الأظافر وحولها. وبمرور الوقت، ستتأكدين أن أظافرك أصبحت أقوى وأكثر لمعاناً ومقاومةُ للتقشر والجفاف.

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Jurlique Nail and Cuticle Treatment Oil

Jurlique Nail and Cuticle Treatment Oil



يُعتبر هذا الزيت حلاً سريعاً وعلاجاً فعالاً لجفاف الأظافر وتكسرها وجفاف المنطقة المحيطة بها. فهو يشتمل على زيت الأفوكادو الغني بالأحماض الدهنية التي تعمل على ترطيب الأظافر وحمايتها من العوامل الضارة طوال أشهر الشتاء، وحماية المنطقة المحيطة بالظفر من الجفاف وفقدان الرطوبة.

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