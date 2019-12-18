نصائح وخلطات طبيعية للشعر الجاف والخشن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تبحث الفتيات في هذه الفترة من كلِّ عام عن خلطات طبيعية لـ العناية بالشعر الجاف والخشن، فمع انتهاء موسم الصيف تعاني النساء من الشعر الجاف والخشن نتيجة التعرض للحرارة المرتفعة وأشعة الشمس الحارقة ومياه الكلور واستخدام مصففات الشعر بشكل دَوري وغيرها من العوامل، لذا تجد نفسها مع انقضاء هذا الفصل في حالة بحث عن علاج جذري للتخلص من خشونة شعرها و منحه ملمساً حريرياً، بعيداً عن المنتجات الكيمائية المركبة والتي قد تعود بعوارض سلبية على الشعر.

اقرإي أيضًا: خلطات منزلية للتصدي للقشرة وحماية فروة الرأس



نقدّم لكِ في ما يلي الأسباب التي تودي إلى خشونة الشعر، ووصفات طبيعية تؤمن لكِ العلاج ونصائح عليكِ اتباعاها بهدف الوقاية.



أسباب الشعر الجاف والخشن

أسباب الشعر الجاف والخشن

- زيادة جفاف الجو وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مما يسبب جفافًا طارئًا في ساق الشعر أو أطرافه.

- الانتقال المباشر من بيئة ذات جو عادي إلى بيئة جافة وذات حرارة عالية كما يحدث في حالات السفر.

- استخدام الشامبوهات والصابون القوي المزيل الدهون، مما يُفقد الشعر الحد الأدنى من الدهون اللازمة للحفاظ على مرونة الشعر ونعومته.

- عدم غسل الشعر بالشكل الصحيح بالماء النقي بعد غسلة بالصابون؛ مما يسبب جفاف الشعر وخشونته على المدى الطويل.

- عدم غسل الشعر لمدة طويلة، مما يسبب تراكم الأتربة والأوساخ حول ساق الشعر فيسبب تقصفه وعدم وصول المواد الغذائية المفيدة له.

- غسل الشعر بكثرة بمعدل أكثر من الطبيعي مما يؤدي إلى فقد الدهون والأملاح التي تحافظ على مرونته.

- كثرة استخدام أجهزة تصفيف الشعر، مثل: السشوار، مما يجفف الشعر لتعرضه لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة وباستمرار.

- سوء التغذية

- عدم شرب كمية كافية من المياه

- استخدام ربطات الشعر بعنف

اقرإي أيضًا: فوائد جمالية للفازلين.. للشعر والبشرة والأظافر



خلطات طبيعية للشعر الجاف والخشن



- ماسك الموز

ماسك الموز

يُعتبر الموز مكيّفاً رائعاً للشعر، بينما يعمل العسل على ترطيبه، ونحتاج في هذه الطريقة المكونات الآتية:

تحتاجين إلى موزة ناضجة وملعقتين كبيرتين من العسل وثلث كوب من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

اهرسي الموز حتى لا يكوّن كتلاً، ثمّ أضيفي العسل والزيت للحصول على عجينة ناعمة. ضعي المزيج على الشعر مدة 20-25 دقيقة، ثمّ اغسليه بالشامبو والبلسم. تكرار هذه العملية مرة واحدة أسبوعي



- ماسك خل التفاح

ماسك خل التفاح

يساعد استخدام خل التفاح في الحفاظ على درجة حموضة مناسبة لشعرك، ليصبح الشعر بذلك أقل تجعيداً ويمده بالمنظر الصحي اللامع.

تحتاجين إلى كوب من الماء وكوب من خل التفاح.

امزجي الكميتين المتساويتين من الماء وخل التفاح وطبّقي الخلطة بعد استخدامك للشامبو المخصص لكِ، دعيها على شعرك لعدة دقائق من ثم اشطفيها بالماء البارد.





- ماسك الأفوكا:

ماسك الأفوكا



يعمل الأفوكا على علاج الشعر المتضرر والجاف، وذلك لاحتوائه على الدهون الصحية، والفيتامينات، والبروتينات التي تساعد على ترطيب الشعر، وتحفّز نموّه، كما انّه يساعد على تهدئة الشعر المجعد.

تحتاجين إلى حبة أفوكا ناضجةً وكوبًا من الزبادي.

اهرسي الأفوكا وامزجيه مع الزبادي للحصول على ملمس كريمي، ثمّ ضعيه على الشعر، واتركيه من 40 إلى 45 دقيقةً، ثمّ اشطفي الشعر بالماء والشامبو.

يستخدم مرةً أو مرتين أسبوعيًا.

Advertisements

اقرإي أيضًا: خلطات طبيعية للشعر الهايش من الأمام



نصائح للوقاية من خشونة الشعر:





الوقاية من الشعر الجاف والخشن



- استخدام شامبو طبّي خالٍ من المواد الكيميائية: إنّ استخدام أنواع الشامبو التي تحتوي على القليل من المواد الكيميائية للحدّ من الشعر المجعّد يُؤذي الشّعر، وقد يَجعله أكثر جفافاً خاصّة وإن كانت هذه المادّة الكيميائية هي الكبريتات.

- استخدام بلسم خالي من السيليكون: يُعيد البلسم للشّعر الرّطوبة واللمعان بسبب وجود السيليكون في مكوناته، ولكن المُشكلة في ذلك هي أنّ هذه المادّة تَتَراكم في الشعر بمرور الوَقت، وتَجعل الشعر جافّاً، وعند استخدام نوع بلسم خالٍ من السيليكون؛ سترى أفضل النتائج من المرة الأولى.

- قصّ أطراف الشّعر باستمرار: يَبدو الشعر صحيّاً عند قصّ أطرافه، والأجزاء التّالفة منه، وذلك لأنّ تلك العملية ستُخلّص الشعر من الأضرار التي تُسبّبها منتجات الشامبو والبلسم.

- عدم المبالغة بغَسل الشعر: يُفضّل غَسل الشعر مرتين أو ثلاث مرّات أسبوعياً؛ للحفاظ على صحّته، وعدم جفافه، خاصّة وإن كنت قد توقّفت عن استخدام أنواع البلسم والشامبو الخالية من الكبريتات والسليكون، فإنّك لست بحاجة إلى غسل الشعر يومياً.

- غَسل الشعر بالماء البارد: يُؤدّي غَسل الشعر بالماء الساخن إلى تآكل أساس الشعر، لذا يجب استخدام الماء البارد؛ للحصول على شعر لامع وأنيق.

- تجفيف الشعر بعناية: يجب تَجفيف الشعر بمِنشفة ناعمة، وعدم فَركه أو طيّه في المِنشفة، لذا يُمكن تَجفيفه عن طريق الضغط على الماء الزائد بلطف.

- تَجنّب استخدام أدوات تصفيف الشعر: تَعمل أدوات تَصفيف الشعر بأنواعها على المدى البعيد على تَجفيف الشعر، وإلحاق الضرر فيه، ولهذا يُفضل تَجفيف الشعر بالهواء الطبيعي، أو اختيار الهواء البارد في المُجفّف، واستخدام مُوزّع الهواء.

- تناول العناصر الغذائية المُهمّة للشعر: إنّ الحُصول على العناصر الغذائية التي يَحتاج إليها الشعر أمر ضروريّ لجعله صحياً، ومن هذه الأطعمة: السمك، والأفوكادو، والمكسرات التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، الفواكه، والخضروات التي تحتوي على فيتامين هـ وفيتامين أ مثل: السبانخ، واللفت، والجزر، والبطاطس الحلوة.

- شُرب الكثير من الماء: إنّ شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً يُعدّ كفيلاً لاستعادة لمعان الشعر وحيويّته.

اقرإي أيضًا: العناية بالشعر خلال الشتاء بأفضل المكونات الطبيعية