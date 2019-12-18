أبرز إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها الـ 45

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تحتفل اليوم النجمة المصرية نيللي كريم في عيد ميلادها الـ 45 وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل اطلالاتها، التي تألقت بها على مر السنوات على السجادة الحمراء في مناسبات مختلفة، منها المحلية ومنها العالمية، ومن الواضح جدًّا أنّ نيللي تمتلك أسلوبًا خاصًّا جدًّا بالموضة، يجمع بين الأسلوب الدراماتيكي والأسلوب الأنثوي الجذاب، وهي ميالة جدًّا لاعتماد اللون الأسود لاطلالاتها كافة، ان كان على فساتين السهرة أو على باقي التصميمات العصرية، إليكِ بالصور أبرز اطلالات نيللي كريم لمناسبة عيد ميلادها الـ 45.



بدلة رسمية بتصميم مبتكر اعتمدتها نيللي كريم:

اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية اعتمدتها نيللي كريم



إحدى أجمل اطلالات نيللي كريم على الإطلاق، كانت في هذا التصميم المميز الذي اعتمدته منذ سنوات عدة في مهرجان البندقية، وكان عبارة عن بدلة رسمية باللون الأسود قماشها مقلم، ومؤلفة من جيليه أوف شولدرز محدد الخصر بصفي أزرار، وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معه حذاءً أسود بكعب عالٍ وأقراطًا ناعمة.





جمبسوت مميز تألقت به نيللي كريم على السجادة الحمراء:

جمبسوت أنيق أسود اعتمدته نيللي كريم





اطلالة مميزة تألقت بها نيللي كريم على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيها جمبسوت بتصميم شبابي أنيق باللون الأسود، بقصة مكشوفة الأكتاف، ومزينًا على الجوانب بأزرار ذهبية حددت الخصر، قصة أرجله واسعة ومنسدلة، وقد نسقت معه عقد تشوكر مميزًا وشنطة يد معدنية باللون الذهبي.

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فستان من المخمل الزيتي تألقت به نيللي كريم:

فستان من المخمل باللون الزيتي تألقت به نيللي كريم





في إحدى المناسبات العالمية، شاهدنا نيللي كريم وقد تألقت في اطلالة جميلة، كانت عبارة عن فستان سهرة من المخمل باللون الأخضر الزيتي، بقصة الأوف شولدرز ومحدد الخصر بحزام رفيع اللون ناسبها كثيرًا، والقصة أيضًا، وقد اعتمدت معه حقيبة كلاتش باللون الأسود.





نيللي كريم في فستان أسود بتصميم فاخر:

فستان أسود فاخر تألقت به نيللي كريم على السجادة الحمراء



في حفل الموريكس دور هذا العام، شاهدنا نيللي كريم في فستان سهرة أسود بتصميم فاخر مستوحًى من فساتين الأميرات بقصة الكورسيه من الأعلى مع تنورة منفوشة، مصنوع من قماش الأورغانزا بالمطرز بالخرز والكريستال، وقد نسقت معه أقراطًا ماسيه ناعمة.

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في عيد ميلاد نيللي كريم الـ 45 شاهدي أجمل الاطلالات التي اعتمدتها في مختلف المناسبات، والفساتين التي تألقت بها على السجادة الحمراء.