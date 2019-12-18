عبايات آخر موضة من وحي الفاشينيستا فاطمة حسام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تُعتبر الفاشينيستا فاطمة حسام من مؤثرات الموضة المتمسكات بالزيّ الشرقي المتمثل في العبايه، حيث تشكل جزءًا أساسيًّا من أغلب اطلالاتها في مختلف المواسم.

اكتشفي آخر صيحات عبايات 2020 من خلال الصور التي جمعناها لكِ من انستقرام فاطمة حسام، وتعرّفي إلى طرق تنسيقها بأناقة.



عبايات بيضاء من فاطمة حسام

عبايات بيضاء



برزت هذا الموسم صيحة العبايات البيضاء، والتي تناسب جميع ألوان البشرة، نسقتها الفاشينيستا فاطمة حسام بأكثر من طريقة، في إحدى الاطلالات اعتمدت عبايه شفافة من الشيفون مع قميص وبنطال أبيض، واعتمرت طرحة بيج فاتحة والنتيجة اطلالة ملائكية، وفي الطلة الثانية ارتدت عبايه بيضاء بتطريز ناعم مع فستان طويل مستقيم القصة باللون الأخضر المبودر Mint green وانتعلت حذاءً مدببًا من لون الفستان نفسه، وأتمّت أناقتها بحقيبة شانيل الشفافة.

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عبايات بألوان الباستيل الناعمة

عبايات بألوان الباستيل



تعشق الفاشينيستا فاطمة حسام العبايات بالألوان الباستيلية الناعمة، والتي تنسجم بشكل كبير مع لون بشرتها السمراء، عادة ما تختار العبايه والطرحة من لون الفستان نفسه، فتظهر باطلالة باللون الوردي الفاتح، كما رأينا لها اطلالات نسقت بها العبايات الباستيلية مع فساتين بيضاء، أجملها العباية الخضراء الشفافة والتي تعدّ من أبرز صيحات 2020.

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عبايات سوداء لاطلالة كلاسيكية

عبايات سوداء



تفننت الفاشينيستا فاطمة حسام في تنسيق العبايات السوداء، جربي ارتداء العبايه المطرزة مع توب أبيض وتنورة بيج Wrap على طريقتها، لاطلالة عصرية أو زيّني العبايه السوداء الواسعة بحقيبة الخصر الرائجة، شرط أن تختاريها من اللون نفسه حتى لا تقسمي طول قامتكِ.

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عبايات بتصميمات عصرية

عبايات بتصميمات عصرية



تصدرت العبايات ذات القصات العصرية مشهد الموضة، فرأينا العبايات المستوحاة من طراز المعاطف الشتوية، نسقيها على غرار فاطمة حسام مع الجينز الأبيض وحذاء رياضي مريح، وحقيبة كتف بحزام طويلة ارتديها عبر الجسم.

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