فجر السعيد تكشف عن غرق منزلها بالكامل وتوجه أصابع الاتهام إلى هذه الفنانة!

كشفت الاعلامية الكويتية، فجر السعيد، عن تعرض منزلها للغرق بعد عودتها إلى وطنها بعد رحلة علاج طويلة في باريس، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في الكويت .

كتبت فجر السعيد في تغريدة مثيرة أن ما تعرضت له بسبب الحسد قائلة: “العين تحوس حواليني تطق يمين ويسار بس ماحاشتني لي الحين.. أعتقد شبعت من اللي صار لي وخلاص تركتني.. الحمدلله شكلها حاربتني ” .

و أضافت: “بيتي غرق بالمطر اليوم .. منو حسد الشامية العامرة ” .

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وهو ما جعل الكثير من المتابعين يفسرون أنها تقصد بهذا التعبير الفنانة السورية أصالة .

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والجدير ذكره أن الخلاف الرئيسي بين أصالة وأحلام كان بسبب الإعلامية الكويتية، التي تعد صديقة مقربة جدا من الأخيرة، وقامت بمهاجمة أصالة أكثر من مرة خلال برنامجها.

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